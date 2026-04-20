El motor exportador de México ha alcanzado una velocidad sin precedentes.

El motor exportador de México ha alcanzado una velocidad sin precedentes. Al cierre de 2025, las ventas al exterior alcanzaron la cifra histórica de 632 mil 187 millones de dólares, lo que representa un crecimiento anual del 6.6 por ciento.

Sin embargo, este dinamismo ha puesto al descubierto una realidad crítica: el andamiaje logístico y energético del país presenta signos de fatiga severa.

En este tablero de alta complejidad, Salomón Issa Tafich, empresario coahuilense y líder en Grupo SIMSA, ha trazado una hoja de ruta que prioriza la resiliencia operativa como la única garantía para que el flujo industrial de Coahuila y de la Comarca Lagunera no se detenga.

A pesar de que las manufacturas representan el 91.6 por ciento de las ventas al exterior, informes recientes de COMCE Noreste advierten que la relocalización industrial (nearshoring) corre el riesgo de estancarse debido a limitaciones estructurales.

Con el 55 por ciento del comercio con Estados Unidos concentrado en apenas cinco cruces fronterizos, cualquier falla en la cadena de suministro se traduce en pérdidas millonarias inmediatas.

El riesgo de un crecimiento frágil

Para Salomón Issa Tafich, la bonanza económica actual no debe cegar a la industria ante las carencias de fondo.

“La eficiencia logística no es un concepto abstracto; es una estrategia de continuidad industrial. No debemos verla como un gasto operativo, sino como una inversión obligatoria en nuestra capacidad de respuesta ante un mercado global que no perdona retrasos”, afirmó Salomón Issa Tafich.

Bajo su dirección, Grupo SIMSA ha orientado proyectos clave en la región para optimizar rutas y consolidar enlaces ferroviarios, con el fin de que Coahuila mantenga su posición como el corazón logístico del Noreste, zona que ya concentra más del 45 por ciento de las exportaciones totales del país.

Digitalización y Trazabilidad: El nuevo estándar

Frente a los cuellos de botella, la administración de Salomón Issa Tafich apuesta por la sincronización modal y la digitalización de los flujos. No basta con mover mercancía; se trata de gestionar datos en tiempo real para reducir los tiempos de ciclo y mejorar la trazabilidad. Esta “logística inteligente” es lo que permite a las empresas absorber shocks externos —como cierres fronterizos o fallas energéticas— sin romper la cadena de valor.

Javier Cendejas Meneses, presidente de COMCE Noreste, coincide en la urgencia de esta visión: “Si no blindamos la logística en origen y en tránsito, el crecimiento será frágil y sujeto a interrupciones sistémicas”.

La agenda de Salomón Issa Tafich plantea que la competitividad de México en esta década no dependerá solo de atraer plantas, sino también de su capacidad para alimentarlas con energía y conectarlas de manera eficiente con el mundo.

La propuesta de Issa Tafich en la Comarca Lagunera busca articular una gobernanza público-privada que resuelva tres fricciones históricas:

Primero. Infraestructura Energética: Garantizar el suministro de gas y electricidad ante la alta demanda industrial.

Segundo. Talento Especializado: Formar cuadros técnicos capaces de operar nodos logísticos digitales.

Al cierre de 2025, el balance es claro: México atrae producción, pero compite contra su propia capacidad estructural. En este escenario, el liderazgo de empresarios resulta decisivo para convertir la coyuntura del nearshoring en una estructura de prosperidad resiliente y de largo plazo para el norte de México.