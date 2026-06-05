Américo Villarreal muestra su visa de EU y asegura que está vigente: ‘No he recibido aviso de cancelación’

Negó que haya recibido notificación alguna de la cancelación del documento, revocación o restricción por parte de autoridad estadounidense. (Foto: Video)

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, reiteró que no se le ha retirado la visa americana, incluso, la mostró a medios de comunicación y rechazó que tengo otro tipo de documento para ingresar a Estados Unidos, como aseguró un periódico estadounidense.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal aseguró que el reportaje sostiene que su visa fue retirada y que ingresa a Estados Unidos a través de un permiso especial.

“Esta afirmación también es falsa. Cuento con mi visa”, dijo y mostró el documento ante medios de comunicación.

Negó que haya recibido notificación alguna de la cancelación del documento, revocación o restricción por parte de autoridad estadounidense.

“Jamás he viajado a los Estados Unidos utilizando un documento distinto al que legalmente me corresponde”, aseveró.

Rechaza acusaciones sobre presunto huachicol

Villarreal rechazó que el gobierno de Estados Unidos lo esté investigando por presunto tráfico de combustibles, como lo señala el reportaje publicado por Los Ángeles Times.

Acusó que se trata de afirmaciones que buscan presentar acusaciones sin exhibir una sola prueba verificable que las haga sustentables.

“Y cito al periodista que sus fuentes son personas familiarizadas con el caso. Lo que existe son afirmaciones construidas sobre fuentes anónimas que pretenden convertirse en verdad por el simple hecho de haber sido publicadas”, recalcó.

El gobernador de Tamaulipas afirmó que “la verdad no se construye con insinuaciones, la verdad se demuestra con pruebas”.

“Quiero referirme también bien de manera específica a uno de los señalamientos que contiene esa publicación”, dijo.

Abordó los señalamientos que hace el reportaje, el cual, dijo, “pretende vincularme con actividades relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles, conocido públicamente como huachicol”.

“Lo niego de manera categórica, absoluta y contundente. Jamás he participado, promovido, protegido ni mantenido alguna con actividades de esa naturaleza ni con ninguna otra conducta al margen de la ley”, aseguró.

¿Qué dijo ‘Los Angeles Times’ sobre los gobernadores mexicanos?

La reacción del gobernador de Tamaulipas se produce después de que el diario Los Angeles Times publicara que tanto Alfonso Durazo como Villareal estarían siendo investigados en Estados Unidos por estar relacionados con el crimen organizado y el contrabando de combustible (conocido en México como ‘huachicol’).

En el marco de estas indagatorias, la publicación señala que Washington les ha retirado las visas pero que ambos políticos continúan ingresando regularmente a Estados Unidos en el marco de programas de cooperación con autoridades de ese país.

De confirmarse esta investigación, supondría un paso más en la reciente campaña que Washington ha emprendido contra políticos mexicanos en activo y sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, después de que en abril solicitara la detención urgente de diez funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador y un senador, por delitos relacionados con el narcotráfico.

Con información de EFE