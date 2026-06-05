Mamá de periodista Roxana Guzmán pide apoyo a Sheinbaum: ‘Por favor, no se le olvide mi hija’

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que aún no se puede establecer la causa por la que hombres armados raptaron a la periodista Roxana Guzmán.

Familiares y amigos de la periodista Roxana Guzmán pidieron apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien estuvo este viernes 5 de junio en Coatzacoalcos, Veracruz.

A la salida de la conferencia ‘mañanera’, la presidenta Sheinbaum fue interceptada en su camioneta y le dirigió unas breves palabras a la mamá de Roxana.

“Por favor, no se le olvide mi hija”, le dijo Rubicelia Ramirez, mamá de la periodista, a la presidenta.

“La están buscando”, respondió la mandataria mientras sostenía su mano al interior del vehículo.

La familia de Roxana Guzmán dijo que es una “esperanza” que la presidenta les brinde palabras de aliento, aunque sostuvieron que hasta el momento continúan sin saber nada de la joven.

“Yo pido a todas las autoridades que nos apoyen, por favor, y también a la gente que se ponga la mano en el corazón. Si escuchan algo o saben algo, por muy mínimo que sea el detalle, puede hacer la diferencia”, declaró la familia de la periodista.

“No sabemos nada de mi hija. Ya son cuatro días y no se han comunicado con nosotros, no hay mensajes, no hay llamadas, es estresante”, apuntó.

¿Qué sabemos del caso de la periodista Roxana Guzmán?

Fue el pasado martes 2 de junio cuando sujetos armados tiraron la puerta de su cara y se la llevaron a la fuerza en un vehículo que ya fue identificado por las autoridades.

Los familiares de Roxana Guzmán afirmaron que una persona les habló por teléfono para informarles de la supuesta localización de la periodista, pero les colgó cuando pidieron más datos.

Lisbeth Aurelia Jiménez, fiscal de Veracruz, explicó que las autoridades están entrevistando a los familiares y personas cercanas a Roxana Guzmán y analizan “las comunicaciones” de la periodista previo a su rapto.

“Estamos hacinedo análisis de videos que nos permitieron identificar el vehículo y posibles rutas de desplazamiento”, agregó. Con base en esa información, elementos de los tres órdenes de Gobierno han hecho recorridos de búsqueda en los municipios de Cuichapa, Moloacán y Nanchital.

En los operativos participan elementos de la Defensa, Marina, policía ministerial, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, agregó la fiscal.

La presidenta Sheinbaum remarcó que aún no se puede asegurar que Roxana Guzmán fue sacada a la fuerza de su domicilio por su labor periodística. “Hasta que no se hagan todas las investigaciones, no podemos saber cuál es la causa”, comentó.