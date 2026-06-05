‘Devuélvanme a mi hija’: La súplica de un padre tras la desaparición de su hija periodista en Veracruz

La incertidumbre se instaló en una vivienda de Nanchital, Veracruz, donde familiares de la periodista Roxana Berenice Guzmán continúan esperando noticias sobre su paradero.

A tres días de su desaparición, su padre lanzó un llamado público para exigir que sea liberada y pueda regresar con vida a casa.

Frente al inmueble donde ocurrieron los hechos y que permanece bajo resguardo de las autoridades ministeriales, Fernando Guzmán relató el momento en que un grupo de hombres armados ingresó de manera violenta al domicilio y se llevó a su hija, directora del portal Pulso Informativo del Sureste.

Entre lágrimas, el hombre pidió a los responsables que permitan el regreso de la comunicadora. Señaló que está dispuesto a atender cualquier exigencia con tal de volver a verla con vida.

Hombres armados levantan a periodista en Veracruz

Según su testimonio, el ataque ocurrió durante la madrugada del martes. Los agresores irrumpieron en la vivienda tras forzar la entrada y sometieron a los familiares que se encontraban en el lugar. Durante la agresión, Fernando Guzmán afirmó haber sido golpeado y pateado.

Los responsables obligaron a la periodista a subir a un automóvil Nissan Versa color blanco, que presuntamente portaba placas de circulación de Puebla.

En medio de los hechos también se escuchó una detonación de arma de fuego. La situación provocó una crisis nerviosa en la madre de la reportera, quien tuvo que recibir atención médica y ser trasladada a un hospital.

Al referirse a la situación que enfrentan los comunicadores, Fernando Guzmán expresó preocupación por los riesgos asociados al ejercicio periodístico y pidió garantías para quienes desarrollan esta labor.

Por su parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, informó que continúan las acciones de búsqueda coordinadas entre autoridades estatales y federales. Indicó que desde que se reportó la desaparición se desplegaron operativos para localizar a la periodista y que incluso se incorporó personal adicional para apoyar las labores.

La mandataria señaló que la investigación sigue en curso y pidió esperar información oficial conforme avancen las diligencias.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación por la privación ilegal de la libertad de la comunicadora, a través de la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos.

Mientras tanto, periodistas de la región, así como la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, manifestaron su respaldo a la familia y solicitaron el esclarecimiento del caso.