Roxana Guzmán, periodista de Veracruz, es secuestrada en su casa en Nanchital

Una periodista del municipio de Nanchital, ubicado en el sur del estado de Veracruz, fue privada de la libertad por parte de sujetos fuertemente armados quienes ingresaron a su domicilio para llevarla consigo.

Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal de noticias Pulso Informativo del Sureste, fue capturada este martes 2 de junio por la mañana.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó que la periodista fue privada de la libertad. La autoridad apuntó que se encuentran realizando la investigación correspondiente para dar con su paradero.

“La Fiscalía General del Estado informa que, a través de la Fiscalía Regional Coatzacoalcos, se ha iniciado una carpeta de investigación derivado de la presunta privación de la libertad de la víctima identificada con las iniciales R.G.R., quien se desempeña como comunicadora en el municipio de Nanchital”, indicó en un comunicado.

Periodista Roxana Guzmán fue sustraida de su casa, según muestra un video

Un video circula en redes sociales, donde presuntamente se muestran los hechos, el cual fue supuestamente tomado desde adentro de la vivienda. En él se observa a hombres encapuchados y armados quienes con marros en la mano golpean la puerta de la vivienda de la periodista para lograr abrirla e ingresar.

Tras ello, los hombres habrían entrado a la vivienda para llevarse a la víctima con rumbo desconocido.

Luego del reporte de la privación de la libertad, las autoridades locales y estatales realizaron un operativo de seguridad y de búsqueda en diferentes puntos de la zona para tratar de ubicarla en la región, sin que hasta el momento se hayan presentado resultados positivos.

Guzmán Ramírez realizaba transmisiones en vivo para su medio de comunicación que se encontraba en plataformas de redes sociales, donde colocaba información y reportes ciudadanos para informar a la población de la zona sur.

“La Fiscalía General del Estado reitera que las investigaciones se llevarán a cabo con estricto apego a la ley, respeto a los derechos humanos y protección de los datos personales, hasta dar con el paradero de la víctima y llevar ante la justicia a quienes hayan participado en estos hechos”, afirmó la FGE.