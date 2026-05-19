Doble feminicidio de madre e hija alerta a Veracruz

Ana Lilia y Yalina Cristal fueron halladas con huellas de tortura e impactos de bala en Cosoleacaque, Veracruz.

Ana Lilia González Mateos, de 42 años, y su hija Yalina Cristal Lezama González, de 25 años, fueron víctimas de feminicidio en una nueva jornada violenta sacudió al sur de Veracruz. Los cuerpos de dos mujeres fueran localizados abandonados en calles del municipio de Cosoleacaque.

Las víctimas fueron identificadas comerciantes del mercado municipal de la localidad.

De acuerdo con los primeros reportes, los cuerpos fueron arrojados desde una camioneta Toyota gris en movimiento sobre la calle Emiliano Zapata, entre Transístmico y Vicente Guerrero, en la zona conocida como Barrio Cuarto.

Vecinos alertaron a las autoridades tras observar cómo el vehículo escapó a toda velocidad después de abandonar los cadáveres.

Las dos mujeres presentaban impactos de arma de fuego y visibles huellas de violencia y tortura. Una de ellas vestía pantalón de mezclilla y blusa beige, mientras que la otra portaba un vestido rojo.

Elementos de la policía estatal, Guardia Nacional y personal ministerial acudieron al lugar para acordonar la escena y realizar las diligencias correspondientes. Más tarde, agentes de Servicios Periciales efectuaron el levantamiento de los cuerpos y recabaron indicios para integrar la carpeta de investigación.

De acuerdo con los reportes, las mujeres habrían sido secuestradas horas antes de su asesinato; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Autoridades investigan el doble feminicidio en Veracruz

Las autoridades informaron que el caso ya es investigado bajo el protocolo de feminicidio. Hasta el momento no se reportan personas detenidas ni se ha revelado el posible móvil del crimen.

La camioneta presuntamente utilizada para abandonar los cuerpos fue localizada metros más adelante, aunque las autoridades no han dado detalles sobre lo encontrado en el interior del vehículo.

La violencia también se extendió a otros municipios del sur de Veracruz. En la zona rural de Acayucan fue hallado sin vida un hombre de aproximadamente 30 años con al menos tres impactos de bala. Además, habitantes de la colonia Obrera, en Minatitlán, reportaron detonaciones de arma de fuego que provocaron una intensa movilización policiaca.