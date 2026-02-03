Atacan a balazos casa del alcalde de Banderilla en Veracruz; descartan personas heridas

La vivienda de José Antonio San Gabriel Fernández, alcalde de Banderilla, fue atacada por sujetos armados.

En Veracruz, el alcalde de Banderilla, José Antonio San Gabriel Fernández, sufrió un ataque cuando sujetos desconocidos dispararon en repetidas ocasiones contra su vivienda.

El ataque sucedió cerca de las 23:00 horas de este lunes, y no se registraron personas heridas o fallecidas tras el incidente violento.

La vivienda del alcalde se ubica en la avenida Nicolás Bravo en la zona de La Calera en el municipio de Banderilla, a unos cuantos minutos de la ciudad capital Xalapa.

De acuerdo con los reportes, el ataque fue realizado por hombres armados que se fueron en un vehículo de la marca Nissan color negro y que huyeron con rumbo desconocido sin que exista ninguna persona detenida hasta el momento.

Los vecinos, al escuchar las detonaciones en la vivienda, fueron quienes reportaron la situación a las líneas telefónicas de los cuerpos de emergencia.

Al sitio arribaron elementos de seguridad de las corporaciones como Secretaría de Seguridad Pública y Guardia Nacional, quienes acordonaron el lugar.

Además, también llegó al lugar la Fiscalía General del Estado de Veracruz para realizar las diligencias correspondientes y con ello dar inicio a la carpeta de investigación acerca de lo sucedido.

Hasta el momento no existe información oficial acerca de este ataque ni de las investigaciones que se han realizado al respecto.

¿Quién es José Antonio, el alcalde de Banderilla atacado en Veracruz?

José Antonio San Gabriel Fernández es presidente municipal por el Partido Acción Nacional (PAN) que compitió como suplente en las pasadas elecciones, pues el titular Arnulfo Rodríguez González falleció en julio de 2025 debido a un infarto.

Este ataque es el primero registrado contra alcaldes electos luego de que tomaran posesión el pasado 31 de diciembre para iniciar funciones y tras un proceso electoral que estuvo marcado por una gran cantidad de atentados contra las personas que se encontraban compitiendo en la entidad veracruzana para ser las y los representantes municipales.

Derivado de esa violencia, algunos partidos políticos como el PAN y Movimiento Ciudadano han pedido seguridad para los alcaldes emanados de sus partidos.