Balean a alcalde de Temoac, Morelos: Esto sabemos del ataque contra Valentín Lavín

El presidente municipal de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, salvó la vida este sábado 31 de enero, tras haber recibido un disparo al ser interceptado por dos personas que viajaban en una motocicleta, lo atacaron y escaparon.

El alcalde recibió apoyo de paramédicos en el lugar de los hechos y lo trasladaron a un hospital para su valoración médica con un rozón de bala a la altura de la cadera. La Fiscalía de Morelos informó que su estado de salud fue reportado como estable bajo vigilancia clínica permanente.

De acuerdo con los primeros informes, el edil viajaba sin escoltas, acompañado de su esposa en una camioneta tipo pick-up sobre la carretera México - Oaxaca, a la altura del poblado de Amayuca, en el municipio vecino de Jantetelco.

Al parecer redujo la velocidad para ingresar a la gasolinería que se encuentra a unos metros, momento en el que sus agresores aprovecharon para darle alcance y uno de ellos accionar su arma.

¿Quién es Valentín Lavín Romero?

Valentín Lavín Romero cumple su segundo periodo como presidente municipal de Temoac; ha sido señalado de estar involucrado con los grupos delincuenciales llamados ‘Los Aparicio’ y/o ‘Los Huazulco’, a los que se les señala dedicarse al secuestro, la extorsión (cobro de piso), narcomenudeo y homicidios, principalmente en los municipios de la zona oriente de Morelos como Jantetelco, Jonacatepec, Zacualpan de Amilpas y Cuautla.

Estas acusaciones tienen sustento después de haber sido detenida su suegra, Andrea Angelina ‘N’ identificada por las autoridades como ‘La Patrona’, junto con otras seis personas por sus presuntos vínculos con esos grupos criminales en septiembre de 2025, por el delito de secuestro exprés agravado.

En septiembre de 2024 Andrea Angelina tenía el cargo de tesorera del ayuntamiento, y también fue detenida y enfrentó cargos de narcomenudeo y portación de armas de fuego, según informó en ese entonces la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI).

La más reciente aparición pública de Lavín Romero se tiene registrada en un bloqueo a la autopista siglo 21, junto con padres de familia de Huazulco, quienes exigen al gobierno del estado la demolición y reconstrucción de una escuela primaria que resultó afectada desde el sismo de 2017.