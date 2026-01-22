‘¿Qué pasó mi Benny?’ Renuncia ‘folclórico’ titular de seguridad de Atlatlahucan, Morelos

Por su peculiar vestimenta, Rodrigo Flores, titular de Seguridad de Atlatlahucan (derecha), es comparado con personajes de narcoseries. (Fotos: Especiales)

Rodrigo Flores Ramírez, quien era el titular de Seguridad Pública municipal de Atlatlahucan, Morelos, tomó notoriedad estos días no tanto por sus resultados, sino por utilizar un look similar al del personaje de ‘El Benny’, interpretado por el actor Damián Alcázar en la película ‘El Infierno’.

Conocido como ‘El Puma’, Flores Ramírez renunció al cargo, después de que fue sorprendido conduciendo una patrulla, vestido de civil y acompañado de una mujer.

La figura ‘folclórica’ del secretario de Seguridad Pública del municipio morelense de Atlatlahucan, Rodrigo Flores Ramírez, ha sido objeto de múltiples señalamientos, por su estilo en la vestimenta.

Aunque en un primer momento, el alcalde Agustín Toledano Amaro señaló que solo sería sujeto a una falta administrativa menor, el titular de Seguridad estatal, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que se inició una investigación interna de oficio contra Rodrigo Flores porque esa patrulla forma parte de las unidades que se entregan a los ayuntamientos, como parte del convenio de colaboración para fortalecer las tareas de vigilancia.

¿Cuál es la polémica vestimenta de Rodrigo Flores Ramírez?

Flores Ramírez, por su vestimenta, ha sido comparado con personajes de narcoseries y de programas de parodia.

Ataviado con una camisa manga larga aparentemente de seda, negra con vivos en dorado, anteojos tipo piloto, patilla y bigote, fue abordado por el reportero Francisco Cedeño cuando conducía la unidad de la Policía Morelos con número económico 0023 en compañía de una mujer.

'El Puma' era el titular de Seguridad Pública de Atlatlahucan, Morelos.

El funcionario reconoció al periodista y antes de emprender la huida dijo que la camioneta la llevaba “al mecánico”.

Este jueves, habitantes del municipio exigieron su destitución al señalar que los índices de inseguridad se han incrementado desde su llegada al cargo; indicaron que el robo a casa-habitación, el robo de vehículos y la extorsión han registrado un aumento significativo

Además, denunciaron que elementos de la propia policía municipal son víctimas de malos tratos por parte del funcionario.

Está mañana, todavía en su calidad de director de Seguridad Pública, señaló que su forma de vestir no violenta ningún reglamento interno de la corporación, y recordó que a nivel municipal, estatal y federal existen mandos de seguridad que realizan funciones de supervisión o coordinación vestidos de civil, sin que ello represente falta administrativa.