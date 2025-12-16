Balean casa de Heladio Sánchez, alcalde de Yecapixtla, Morelos

La Fiscalía de Morelos abrió una carpeta de investigación para identificar a los responsables del atentado contra Heladio Rafael Sánchez Zavala. [Fotografia. Heladio Rafael Sánchez Zavala/Facebook]

Los ataques contra presidentes municipales en México no cesan. Durante la madrugada de este martes 16 de diciembre, sujetos armados dispararon contra la casa del presidente municipal de Yecapixtla, Heladio Rafael Sánchez Zavala.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Morelos, el ataque ocurrió sobre la calle 2012 de la colonia Aquiles Serdán, donde el domicilio particular del alcalde resultó con varios impactos de bala.

Dos sujetos que arribaron en una motocicleta dispararon contra la vivienda del alcalde, provocando daños materiales en puertas y ventanas. No se reportaron personas lesionadas.

Tras el ataque, elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano acudieron al lugar de los hechos para asegurar la zona y realizar el operativo de seguridad correspondiente.

La Fiscalía de Morelos abrió una carpeta de investigación para identificar a los responsables del atentado.

Hasta el momento, ni el alcalde Heladio Rafael Sánchez Zavala, ni el Ayuntamiento de Yecapixtla, ni la gobernadora Margarita González Saravia, ni el Partido Acción Nacional en Morelos emitieron un pronunciamiento sobre el ataque.

¿Qué otros ataques armados contra funcionarios municipales de Morelos han ocurrido?

El ataque contra el alcalde de Yecapixtla se suma a una serie de agresiones contra funcionarios municipales en el estado de Morelos, en menos de un mes.

La casa del alcalde de Tepalcingo, Alfredo Sánchez Vélez, fue atacada a balazos en la comunidad de Huchililla el pasado 28 de noviembre. Los disparos fueron dirigidos contra su domicilio particular durante la madrugada, sin que se reportaran heridos.

El pasado 1 de diciembre, al cumplirse un mes del asesinato del exalcalde Carlos Manzo en Michoacán, dos funcionarias del municipio de Xoxocotla fueron víctimas de ataques armados.

Las viviendas de la síndica Alicia Fernanda Capistrán Martínez y de la regidora Citlali Mejía Huerta fueron baleadas por sujetos armados que llegaron en motocicleta. Tampoco se reportaron personas lesionadas.

Antes de las agresiones, ambas funcionarias morelenses denunciaron públicamente violencia política de género y amenazas presuntamente relacionadas con conflictos internos en el cabildo.

En particular, señalaron al presidente municipal de Xoxocotla, José Carlos Jiménez Ponciano, por presuntos actos de hostigamiento y retención de salarios.

Estos hechos reflejan un patrón de violencia dirigido contra autoridades municipales en Morelos, en un contexto marcado por disputas políticas internas y la presión de grupos delictivos en distintas regiones del estado.

Cabe remarcar que en enero de 2022, en el mismo municipio de Xoxocotla, fue asesinado el edil indígena Benjamín López Palacios. Un par de meses después, también falleció el entonces secretario general, Manuel Jiménez.