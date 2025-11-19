Hay ‘tiro’ en Cuautepec, Hidalgo: Regidor armado lanza amenaza directa contra alcalde

El video se suma a una serie de confrontaciones públicas entre Hernández Araus y el regidor Sánchez Pérez. (Especial).

Un regidor del Ayuntamiento de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, fue grabado mientras manipulaba un arma de fuego y lanzaba una amenaza directa contra el presidente municipal, Jorge Hernández Araus.

En la grabación viralizada en redes, el funcionario municipal, identificado como Benito Sánchez Pérez, pronuncia la frase: “Lo que le espera al Araus”, lo que de inmediato generó alarma entre habitantes y usuarios de redes sociales, debido al contexto de confrontación política que se vive en el municipio.

Hasta el momento, la autoridad municipal no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el contenido del video.

El episodio se suma a una serie de confrontaciones públicas entre Hernández Araus y el regidor Sánchez Pérez.

¿Cómo inició la confrontación Hernández Araus y el regidor Sánchez Pérez?

A principios de noviembre, el alcalde acusó al regidor de “mentir y engañar a la gente”, luego de que este difundiera un video en el que advertía que la administración pretendía solicitar un préstamo millonario que, según afirmó endeudaría al municipio.

En respuesta, el presidente municipal transmitió un mensaje en vivo para desmentirlo, aclarando que no se trataba de un préstamo, sino de un financiamiento FINS, un mecanismo que adelanta recursos destinados por ley a obras de infraestructura como pavimentación, drenaje y agua potable.

El alcalde advirtió entonces que, si el regidor no rectificaba públicamente, solicitaría difundir la grabación íntegra de la sesión de Cabildo “para que la gente decida quién es el mentiroso”.

En los primeros dos meses de 2025, la región que incluye a Cuautepec de Hinojosa reportó 6 homicidios dolosos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De esos, uno ocurrió en Cuautepec, Hidalgo, y fue con arma de fuego, según la distribución de casos.

También se reportó un feminicidio en esa región durante ese periodo. Además, de enero a mayo los delitos incrementaron hasta en un 200 por ciento en Hidalgo.