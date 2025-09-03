Violencia en Tula: Atacan a balazos a juez del Poder Judicial de Hidalgo

Al llegar al lugar, los elementos policiacos auxiliaron al herido y fue trasladado malherido al hospital general. (Foto: Cuartoscuro)

Hidalgo.- Sujetos armados atacaron la mañana de este miércoles 3 de septiembre a balazos al juez Víctor Hugo “N”, integrante del Poder Judicial del Estado de Hidalgo (PJEH), esto en el municipio de Tula.

¿Qué pasó con el juez de Hidalgo?

De acuerdo con los reportes, una llamada de emergencia al 911 alertó de detonaciones de arma de fuego en la calle principal de la colonia Iturbe del municipio de Tula.

Testigos dieron a conocer que el juez del Poder Judicial del estado, que viajaba en una camioneta Tipo Mazda, color blanca, recibió al menos tres impactos de bala por sujetos a bordo de una motocicleta.

Al llegar al lugar, los elementos policiacos auxiliaron al herido y fue trasladado malherido al hospital general.

Derivado del atentado, autoridades municipales y estatales desplegaron un operativo en distintas zonas de la región de Tula.

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer el estado de salud de Víctor Hugo “N”, pero las investigaciones se mantienen abiertas con el objetivo de ubicar a los responsables y esclarecer los hechos.

Ola de violencia en Hidalgo

Cabe recordar que el secretario de Seguridad en Hidalgo (SSPH), Salvador Cruz Neri, justifico hace algunas semanas que la reciente ola de homicidios registrada en el municipio de Tula está relacionada con una confrontación entre grupos delictivos tras la detención de “El H”, señalado como presunto líder huachicolero en la región.

En respuesta a estos hechos de violencia, el gobierno de Hidalgo ha incrementado patrullajes y realizó acciones de investigación, logrando detenciones, decomisos y rescates, además de medidas contra la corrupción y atención a emergencias.

En el mes de agosto se realizaron 11 cateos, logrando asegurar a 13 personas, armas de fuego, vehículos y más de 5 mil dosis de probable droga, donde también la Agencia de Investigación Criminal dio cumplimiento a 22 órdenes de aprehensión por diferentes delitos.