Asesinan a balazos a Hossein Nabor, subsecretario del Bienestar en Guerrero

El subsecretario del Bienestar Guerrero, Hossein Nabor, fue asesinado por sujetos armados este martes 2 de septiembre.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero confirmó el homicidio del subsecretario de Política Social de la Secretaría del Bienestar del gobierno estatal, Hossein Nabor Guillén, quien también fue presidente municipal de Tixtla, Guerrero por el PRD en el periodo 2015-2018.

El funcionario de la administración estatal de Evelyn Salgado Pineda fue atacado a balazos en la carretera federal Chilpancingo-Tixtla.

De acuerdo con los primeros reportes, el crimen fue reportado a las 18:45 horas de este martes 2 de septiembre, al número de emergencia 911. Se informó que el subsecretario del Bienestar fue agredido a tiros cuando circulaba sobre la carretera Chilpancingo-Tixtla, en las cercanías de un negocio de venta de autos.

Al lugar del hallazgo llegaron elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y peritos de la Coordinación de los Servicios Periciales, para acordonar la zona, dar inicio con el proceso de levantamiento del cuerpo y trasladarlo al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley.

Nabor Guillén ‘salta’ del PRD a Morena

Hossein Nabor militó en el PRD desde su juventud, posteriormente ganó la elección a presidente municipal por ese partido en Tixtla, su tierra natal, en el periodo 2015-2018.

Después dejó las filas del PRD para incorporarse a Morena, como parte del grupo del senador Félix Salgado Macedonio, y actualmente era el subsecretario de Política Social de la Secretaría del Bienestar en el actual gobierno estatal.

Evelyn Salgado envía condolencias a familia de subsecretario del Bienestar

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda expresó su pésame a familiares y amigos de la víctima, pero no condenó los hechos: “Con respeto y profundo cariño, expreso mi más sentido pésame a la familia de nuestro amigo y compañero Hossein Nabor Guillén, Subsecretario de Política Social de la Secretaría de Bienestar del Estado de Guerrero”.

Agregó: “Su partida deja un gran vacío en nuestros corazones. Hossein fue un hombre comprometido con las causas del pueblo, generoso, solidario y siempre dispuesto a servir a los demás”, se leyó en esa publicación en redes sociales.