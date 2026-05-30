Lluvias históricas en Yucatán: Prevén más tormentas este sábado y activan operativo

Las lluvias de este sábado estarán acompañadas con descargas eléctricas, viento del este y sureste de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en zonas de Yucatán. (Cuartoscuro).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este sábado se prevé cielo nublado a medio nublado en la península de Yucatán y que además seguirá lloviendo.

Detallaron que debido a una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el sureste del territorio mexicano, se esperan lluvias puntuales intensas en Chiapas; puntuales fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Campeche; e intervalos de chubascos en Tabasco, Veracruz y Puebla.

También se prevé que durante la tarde haya un ambiente caluroso, con lluvias puntuales fuertes en el oeste y sur de Yucatán, las cuales podrían originar inundaciones locales y encharcamientos.

Dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas, viento del este y sureste de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en zonas de Yucatán.

Además, Protección Civil de Yucatán señala que para esta tarde y noche, debido a una baja presión, el ingreso de humedad del Mar Caribe y la aproximación de una Onda Tropical, se registrará lluvia significativa en el estado.

Para este sábado se esperan lluvias en Yucatán. (Quadratín).

Protección Civil atiende reportes por lluvias

Ante las intensas lluvias registradas este viernes 29 de mayo, la Secretaría de Seguridad Pública mantuvo un despliegue operativo en distintos puntos de Yucatán para atender reportes ciudadanos, apoyar a la población y reducir riesgos en la vía pública.

Como parte de estas acciones, elementos de la SSP realizaron el retiro de árboles caídos que obstruían vialidades, brindaron apoyo en rescates de vehículos afectados por acumulación de agua y auxiliaron a conductores y pasajeros que se encontraban en situación de riesgo.

Asimismo, se brindó apoyo en comunidades afectadas por inundaciones, con acciones orientadas a salvaguardar la integridad de las personas y atender de manera oportuna las emergencias derivadas de las condiciones climáticas.

La presencia operativa se mantiene activa en coordinación con las áreas correspondientes, para responder ante reportes ciudadanos y reforzar la atención en las zonas donde sea necesario.

La SSP exhorta a la ciudadanía a conducir con precaución, evitar zonas inundadas y reportar cualquier emergencia al 9-1-1. Seguimos trabajando para proteger a quienes viven y transitan en Yucatán.

Con información de Quadratín.