Marco Antonio Almanza, exjefe de Policía de Sinaloa, desmiente que se entregó a EU

Marco Antonio Almanza rechaza entrega a EU en medio de investigación contra exfuncionarios de Sinaloa. (Cuartoscuro)

Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, negó la versión de que se entregó a las autoridades de Estados Unidos, como dio a conocer un medio de circulación nacional.

Se difundió una grabación del exservidor público, quien supuestamente se encontraba ejercitándose en el Jardín Botánico en Culiacán. Afirmó que fue objeto de desacreditación, pues el martes 26 de mayo dijo ante los medios de comunicación que no se entregaría a las autoridades.

“El día de ayer fui objeto de mucha desacreditación (...) los invito a que digan la verdad porque para eso están”, dijo brevemente en el video difundido por la periodista Michelle Rivera.

A través de redes sociales se difundió un registro de detención, homónimo del exjefe de la Policía de Investigación, pero que había sido registrado en 2013.

¿De qué acusan a Marco Antonio Almanza?

A Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve exfuncionarios, incluidos Marco Antonio Almanza, se les imputan diversos cargos que van desde asociación delictuosa para el tráfico de narcóticos hasta asociación delictuosa para cometer secuestro con resultado de muerte.

En particular, Almanza Avilés es señalado de recibir sobornos para permitir el libre tránsito de vehículos con precursores químicos para la fabricación de fentanilo.

Además, la supuesta cuota que recibía de Los Chapitos permitía la liberación de detenidos vinculados a la célula criminal. Y usar a la institución de justicia para obtener órdenes de aprehensión contra enemigos del cártel.

El 26 de mayo que compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR), Almanza Avilés dijo “yo no tengo por qué tengo que irme a entregar”.

Funcionarios de Sinaloa que se entregaron a Estados Unidos por el caso Rocha

De los funcionarios señalados por Estados Unidos, quien está confirmado que se entregó por las autoridades fue Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

El 11 de mayo cruzó por la garita de Nogales, Sonora, a Arizona y fue puesto bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

El próximo lunes 1 de junio se llevará a cabo la primera audiencia, pero hasta el momento no hay evidencia de que busque un acuerdo con las autoridades para actuar como testigo o colaborar.

En tanto, medios también sugieren que Enrique Díaz Vega fue detenido, pero hasta el momento no hay una confirmación fehaciente y las autoridades mexicanas asumen que esta información es cierta porque se refieren a los dos funcionarios que se entregaron.

Mientras se espera que avancen las investigaciones en México sobre este caso.