Aquí le dan su ‘checadita’ a Trump: ¿Qué sabemos del Centro Médico Walter Reed, con suite presidencial?

La suite presidencial en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed también es conocida como la Sala 71. (Fotoarte El Financiero / walterreed.tricare.mi / EFE).

A más de dos semanas de su cumpleaños 80, el presidente Donald Trump acudió a su tercera revisión médica en lo que va de su mandato al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

El primer examen médico al que se sometió Trump en su segunda etapa en la Casa Blanca fue en abril de 2025. La segunda revisión que se hizo fue en octubre del mismo año. En esa ocasión, los doctores le practicaron una resonancia magnética para descartar problemas cardiovasculares.

Trump se realizó su tercer revisión médica en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed. (EFE).

Pero y a todo esto, ¿qué sabemos del hospital donde el presidente más viejo en la historia de EU se realiza sus chequeos médicos?

El ‘Hospital de presidentes’: Así nació el Centro Médico Militar Walter Reed

El centro donde Trump realiza sus controles médicos nació de la fusión del Centro Médico Naval Nacional y del Centro Médico del Ejército Walter Reed, en 2011, pero ‘la semilla’ fue el Hospital General Walter Reed, que comenzó a funcionar el 1 de mayo de 1909, según el sitio web del instituto.

Los ciruhanos que impulsaron la construcción del hospital fueron el comandante del Hospital General del Ejército, el mayor William C. Borden y el mayor Walter Reed.

Borden fue quien consolidó la construcción del nuevo centro médico, que años después albergaría:

Hospital del Ejército.

Escuela de Medicina de Ejército.

Museo Médico del Ejército.

Biblioteca del Cirujano General.

“Borden fue fundamental para que el nuevo hospital llevara el nombre de su amigo, el mayor Walter Reed”, explica el sitio del hospital.

El muro de la Medalla de Honor Médica en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed se encuentra bajo el busto del Mayor Walter Reed. (Centro Médico Militar Nacional Walter Reed). (Walter Reed National Military Me)

Walter Reed falleció luego de que su amigo William C. Borden le realizó una apendicectomía. Ambos se conocieron cuando tomaron clases juntos en la Escuela de Medicina del Ejército.

Fue en 1923 cuando Borden cumplió su misión con la que honraría la memoria de su amigo: El general John J. Pershing firmó la orden que creó el Centro Médico del Ejército.

El hospital fue clave durante la Segunda Guerra Mundial, ya que su capacidad aumentó de 80 a 2 mil 500 camas en algunos meses. En 1977 el centro médico pasó por una renovación con nuevas instalaciones y pasó a contar con 5 mil 500 habitaciones en 11 hectáreas.

El Centro Médico Militar Nacional Walter Reed brinda atención médica a todos los presidentes de EU, los miembros del Congreso, de la Corte Suprema y otros líderes del país.

¿Quién fue el médico cirujano Walter Reed?

Walter Reed es conocido por su descubrimiento de que la fiebre amarilla se transmite por mosquitos, enfermedad que afectó gravemente a EU desde finales del siglo XIX.

Según el sitio web del programa PBS NewsHour, Reed nació un 13 de septiembre de 1851 en la zona rural de Virginia.

Estudió en la Universidad de Virginia en Charlottesville, donde obtuvo su primer título de médico en 1869 a los 17 años.

También estudió en el Bellevue Hospital Medical College de la ciudad de Nueva York, donde obtuvo un segundo título de médico en 1870.

Ingresó al Departamento Médico del Ejército de los Estados Unidos con el rango de primer teniente después de realizar un examen bastante demandante.

Reed combatió las epidemias de fiebre tifoidea durante la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898.

Walter Reed es conocido por ser el investigador que descubrió que la fiebre amarilla se transmite por mosquitos. (National Library oF Medicine).

“El doctor Reed prescribió procedimientos agresivos de erradicación de mosquitos, que incluían el control de larvas y criaderos acuáticos, lo que redujo drásticamente la incidencia de la fiebre amarilla en Cuba y, pocos años después, en Panamá”, detalla el texto.

Sin Reed es probable que el Canal de Panamá no se haya construido, debido a lo devastadora que era la fiebre amarilla.

¿Cómo es la suite presidencial donde se interna Trump para sus revisiones médicas?

Según medios estadounidenses como abc7 y New York Post, la suite presidencial en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed es conocida como la Sala 71.

El lugar cuenta con:

Una unidad de cuidados intensivos.

Oficinas y salas de conferencias para reuniones.

Comedor.

Dormitorio para el presidente, la primera dama y los invitados.

Los medios también refieren que hay muy poca información sobre las instalaciones, ya que los datos permanecen privados; sin embargo, los archivos muestran que se trata de una suite que ocupa una planta entera, con nueve edificios.

En cuanto a la habitación del presidente de EU, esta cuenta con un escritorio para que pueda trabajar.

Vista aérea del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Bethesda, Maryland. (Centro Médico Militar Nacional Walter Reed).

La suite está controlada por la Casa Blanca y cuenta con dispositivos de protección y equipos de comunicación para permitir que el presidente trabaje.

En la Sala 71 también hay un dormitorio para el médico del presidente, que debe estar presente 24/7 cuando este llegue a internarse, según NBC Washington.

¿Cuáles son los problemas de salud de Donald Trump?

La salud de Donald Trump es uno de los puntos de mayor interés dada la carga de trabajo del mandatario de EU, que incluye su estrategia para deportar a millones de migrantes; la ‘guerra’ contra los cárteles de la droga, y negociar un acuerdo de paz con Irán.

Informe sobre la salud del presidente Donald Trump después de su examen físico el 11 de abril de 2025 en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, publicado por la Casa Blanca en nombre de su médico, el capitán de la Marina, Sean Barbabella, el domingo 13 de abril de 2025. (AP).

Un informe médico de 2025 detalló que Trump se sometió a una cirugía de cataratas, un procedimiento común en las personas mayores para ayudar a ver mejor.

En su reporte de salud de 2025 destacó que Trump también tenía presión arterial alta. Además, Trump ha sufrido de colestrol alto, según reportes del 2018.

En abril de 2025, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que Trump fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica luego de una revisión.

¿Qué es la insuficiencia venosa crónica, enfermedad que padece Trump?

La atención sobre este tema inicia cuando fotos mostraron que el mandatario tenía los tobillos hinchados y un moretón en la mano.

La insuficiencia venosa crónica ocurre cuando hay dificultades para hacer que la sangre fluya desde las piernas hacia el corazón. El padecimiento es común en personas mayores de 70 años. La vocera de la Casa Blanca informó en su momento que no se detectó evidencia de trombosis venosa profunda ni enfermedad arterial.

En octubre de 2020, la Casa Blanca informó que el presidente Trump se había contagiado de COVID-19 y fue trasladado de inmediato al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

Antes de ser internado, grabó un video y afirmó que se encontraba ‘muy bien’. Además, en la entonces red social Twitter escribió “¡Todo va bien, creo! Gracias a todos. ¡¡¡AMOR!!!”. Trump trabajó desde la suite presidencial por varios días.