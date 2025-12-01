¿Donald Trump está bien de salud? A este examen médico se sometió el presidente de EU

Donald Trump y la Casa Blanca dieron detalles sobre la resonancia magnética a la que se sometió.

Donald Trump se sometió a una resonancia magnética “preventiva” de su corazón y abdomen que mostró funciones orgánicas “normales”, dijo la Casa Blanca en medio de crecientes preguntas sobre la salud del presidente de 79 años.

“Este nivel de evaluación detallada es estándar para un examen físico ejecutivo a la edad del presidente Trump y confirma que sigue teniendo una excelente salud general”, escribió el médico de la Casa Blanca, Sean Barbabella, en una carta publicada el lunes.

La Casa Blanca se había negado previamente a explicar por qué Trump se sometió a una resonancia magnética durante un examen físico en octubre ni a especificar qué parte del cuerpo le realizaron el escáner. Trump anunció el domingo que publicaría los resultados de las imágenes tras las reiteradas preguntas de los periodistas.

Las imágenes cardiovasculares de Trump fueron “perfectamente normales” y no mostraron “evidencia de estrechamiento arterial que afecte el flujo sanguíneo ni anomalías en el corazón ni en los vasos sanguíneos principales”, escribió Barbabella. Las cavidades cardíacas también son de “tamaño normal” y las paredes de los vasos sanguíneos se ven lisas y sanas, sin “signos de inflamación ni coagulación”, según la carta.

Las exploraciones abdominales también mostraron que “todos los órganos principales parecen muy sanos y bien perfundidos” y “todo lo evaluado está funcionando dentro de límites normales sin preocupaciones agudas o crónicas”, decía la carta.

Es inusual que la mayoría de las personas se sometan a resonancias magnéticas durante exámenes físicos de rutina, incluso las personas mayores y quienes tienen trabajos muy estresantes. Medicare, el programa de seguros médicos estadounidense para mayores de 65 años, no cubre esta prueba, a menos que sea médicamente necesaria y se realice para orientar el tratamiento de una afección médica específica.

Ha surgido una industria artesanal que anuncia opciones de pago en efectivo para exámenes de cuerpo completo, ofrecidas por menos de mil dólares. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones médicas las desaconsejan debido al riesgo de falsos positivos, la falta de beneficios, el costo y las posibles complicaciones. Si bien algunas empresas ofrecen exámenes anuales exhaustivos a sus altos ejecutivos, estos incluyen varios tipos de pruebas y, por lo general, van mucho más allá de las resonancias magnéticas.

La decisión de realizarle una resonancia magnética a Trump, y la relativa falta de información pública al respecto, presionó a la Casa Blanca para que compartiera más detalles. Sin embargo, persistían dudas, como por qué los resultados se limitaron al corazón y al abdomen, cuando una tomografía computarizada suele ser más efectiva para detectar riesgos cardíacos, y no incluyeron el cerebro, donde la resonancia magnética se utiliza a menudo para detectar los primeros signos de un derrame cerebral.

Se ha visto a Trump con los tobillos hinchados y un moretón persistente en la mano derecha, que a veces parece haber estado cubierto con maquillaje.

La Casa Blanca anunció en julio que a Trump se le había diagnosticado insuficiencia venosa crónica, una afección relacionada con la hinchazón en las piernas, pero que, por lo demás, los médicos habían determinado que el presidente Trump gozaba de “excelente salud”.

Trump había dicho a los periodistas a bordo del Air Force One que “no tenía idea” de qué parte del cuerpo fue escaneada.

“Solo fue una resonancia magnética”, dijo el presidente. “No fue el cerebro porque me hice una prueba cognitiva y la saqué sobresaliente”.

En los últimos meses, Trump también ha estado sentado con más frecuencia durante los eventos del Despacho Oval y, en ocasiones, ha parecido dormitar brevemente mientras otros funcionarios o invitados hablan. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aprovechó el inicio de su rueda de prensa del lunes para describir la “semana muy ajetreada que le espera a Trump” y señalar que los periodistas “verán y escucharán al presidente todos los días de esta semana”.

En enero, Trump se convirtió en el presidente de mayor edad en asumir el cargo. A lo largo de su carrera pública, Trump y varios médicos han elogiado su salud con frecuencia, sin proporcionar detalles específicos sobre sus exámenes físicos.

Durante la campaña presidencial del año pasado, Trump criticó duramente al entonces presidente Joe Biden, el hombre de mayor edad en ocupar el cargo de comandante en jefe, alegando que carecía de la resistencia y la capacidad mental necesarias para el cargo. Biden finalmente abandonó la contienda debido a las preocupaciones sobre su agudeza mental, que se intensificaron tras un desempeño inestable en el debate.