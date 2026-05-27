China exige al Canal de Panamá evitar relaciones bilaterales: ‘Interés no debe perturbarse por terceros’

El Canal de Panamá ha sido disputado por China. (Foto: EFE)

China pidió a Panamá proteger los intereses legítimos de las empresas chinas y evitar que las relaciones bilaterales se vean afectadas por “interferencias externas”, tras la reunión entre el canciller Wang Yi y su homólogo panameño, Javier Martínez-Acha, en medio de las tensiones surgidas por los puertos cercanos al Canal de Panamá.

Las relaciones entre ambos países “no están dirigidas contra ningún tercero” y sostuvo que tampoco deberían verse “perturbadas por terceros”, explicó en un comunicado el ministerio de Exteriores chino, Wang, este miércoles 27 de mayo.

El jefe de la diplomacia china afirmó además que las empresas chinas llevan años contribuyendo al desarrollo económico y la mejora de las condiciones de vida en Panamá y expresó su deseo de que las autoridades panameñas “salvaguarden eficazmente los derechos e intereses legítimos” de esas compañías.

Aunque Wang no mencionó casos concretos, las declaraciones llegan en un momento de tensión bilateral tras la salida del conglomerado CK Hutchison de la operación de dos puertos próximos al Canal de Panamá, después de que el Supremo panameño declarara inconstitucional la concesión otorgada hace más de 25 años.

China amenaza a Panamá con pagar ‘un alto precio’ por sacar a CK Hutchison del Canal

China advirtió entonces que Panamá pagaría “un alto precio” por esa decisión, mientras la compañía activó posteriormente un arbitraje internacional por al menos 2 mil millones de dólares contra el Estado panameño.

Martínez-Acha reiteró, según el comunicado chino, el compromiso panameño con el principio de ‘una sola China’ y aseguró que su país no permitirá que Taiwán establezca instituciones en territorio panameño.

El canciller panameño apostó además por resolver las diferencias mediante un “diálogo constructivo” basado en el respeto mutuo y expresó la voluntad de “pasar página” y fortalecer la confianza bilateral.

La reunión entre ambos ministros, celebrada en Nueva York al margen de actividades del Consejo de Seguridad de la ONU, fue la primera cita de alto nivel entre los dos Gobiernos desde el aumento de tensiones bilaterales en los últimos meses.