Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja 2 heridos; Servicio Secreto respondió al reporte de un hombre armado

La policía y miembros del Servicio Secreto bloquean las calles alrededor de la Casa Blanca el sábado 23 de mayo de 2026 en Washington.

Dos personas resultaron heridas, incluido un sospechoso, en un tiroteo cerca de la Casa Blanca este sábado por la tarde, que obligó al cierre preventivo del complejo presidencial, según medios estadounidenses.

Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos respondieron a reportes de un hombre armado a las afueras de la Casa Blanca, lo que generó una balacera, reportó CNN.

Se efectuaron aproximadamente entre 15 y 30 disparos en la intersección de la Calle 17 y la Avenida Pennsylvania NW, cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, dijeron fuentes a la cadena.

La Casa Blanca implementó un cierre de seguridad la tarde de este sábado 23 de mayo, después de que se escucharan una serie de disparos en las inmediaciones. Los sonidos fueron captados por reporteros que se encontraban informando en vivo en ese momento.

“El FBI está en el lugar y apoyando al Servicio Secreto en respuesta a disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca. Actualizaremos al público en cuanto podamos”, informó en su cuenta de X el director del FBI, Kash Patel.

Periodistas que se encontraban en el inmueble informaron haber escuchado una serie de disparos y se les indicó que se refugiaran dentro de la sala de prensa, donde agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos les impidieron salir.

En X, el Servicio Secreto indicó que estaba “al tanto de reportes de disparos cerca de la calle 17 y la avenida Pennsylvania NW” —a una cuadra de la Casa Blanca— y que estaba “trabajando para corroborar la información con personal en el terreno”.

Más de dos horas antes del incidente, el director de comunicaciones de la Presidencia, Steven Cheung, publicó que el presidente Donald Trump estaba dentro de la Casa Blanca en ese momento.

La periodista de ABC News, Selina Wang, realizaba una transmisión en directo desde las afueras de la Casa Blanca cuando se escucharon las detonaciones.

Los disparos de este sábado se producen casi un mes después del intento de asesinato contra el presidente Trump el pasado 25 de abril, cuando asistía a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en un hotel de Washington.

Cole Tomas Allen, de Torrance, California, recientemente se declaró inocente de los cargos que se le imputan por el intento de matar al mandatario y permanece bajo custodia federal.

Con información de EFE y AP.