‘Está delicado, pero vivo’: Los Amantes de Lola desmienten fallecimiento de Alejandro Marcovich

Alejandro Marcovich participó en la creación de algunos de los discos más emblemáticos de Caifanes, entre ellos 'El Nervio del Volcán'. (Foto: Cuartoscuro/ Unsplash)

El estado de salud de Alejandro Marcovich provocó preocupación luego de que circuló información falsa sobre su supuesto fallecimiento. El músico y exintegrante de la banda de rock Caifanes fue hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral y permanece bajo atención médica especializada.

Las especulaciones crecieron en redes sociales después de que trascendió que el guitarrista se encuentra en terapia intensiva y en estado de coma. La situación llevó a diversas publicaciones sobre una presunta muerte, aunque esa versión fue rechazada por personas cercanas al artista.

Tal es el caso de Gabriel “Gasú” Siqueiros Rosales, integrante de Los Amantes de Lola, quien aseguró que Alejandro Marcovich está delicado y pidió que la atención se concentre en su recuperación.

¿Qué dijo Gabriel Siqueiros sobre Alejandro Marcovich?

Las declaraciones de Gabriel Siqueiros ocurrieron durante una transmisión en vivo realizada a través de las redes sociales de Los Amantes de Lola, en donde respondió a las versiones que comenzaron a circular sobre el supuesto fallecimiento del guitarrista.

El músico explicó que cuenta con información directa proporcionada por los familiares de Alejandro Marcovich y pidió detener la difusión de rumores relacionados con su estado de salud: “Están circulando muchas estupideces. Alejandro en efecto está delicado, pero está vivo”, afirmó durante la transmisión.

Siqueiros aseguró que la conversación pública debería enfocarse en el estado médico del guitarrista y en mensajes de apoyo para su recuperación: “Creo que deberíamos estar más enfocados en pensar en su salud y desear que mejore”, expresó.

Antes de finalizar su mensaje, el integrante de Los Amantes de Lola pidió buenos deseos para Alejandro Marcovich : “Los invito con todo su amor y su buena vibra, piensen en que Alejandro se pueda recuperar pronto”, añadió.

¿Cuál es el estado de salud de Alejandro Marcovich?

La información oficial sobre la salud de Alejandro Marcovich fue difundida mediante un comunicado firmado por su esposa, Gabriela Martínez, y sus hijos, Béla y Diego Marcovich Martínez.

En el mensaje, la familia explicó que el músico sufrió un derrame cerebral la noche del pasado 19 de mayo, hecho que obligó a trasladarlo de urgencia a un hospital: “Lamentamos informarles que el pasado martes 19 de mayo por la noche el músico, guitarrista y arreglista Alejandro Marcovich sufrió un derrame cerebral por el cual fue trasladado de urgencia al hospital”, señala el comunicado.

El documento también detalla que el exintegrante de Caifanes permanece en terapia intensiva y bajo vigilancia médica especializada: “El músico se encuentra en estado de coma en el área de terapia intensiva con un pronóstico reservado”, informó la familia.

Además, explicaron que Alejandro Marcovich recibe atención médica mientras permanece acompañado por sus seres cercanos: “Está en buenas manos de médicos especialistas junto a su esposa y dos hijos”, agregaron.

Debido al estado de salud del guitarrista, sus actividades profesionales quedaron suspendidas de manera indefinida. Finalmente, la familia también agradeció las muestras de apoyo que recibieron tras darse a conocer la noticia y pidieron comprensión mientras Alejandro Marcovich continúa hospitalizado.

El músico se convirtió en uno de los guitarristas más reconocidos del rock nacional por su trabajo con Caifanes, agrupación en la que participó en discos como El Diablito, El Silencio y El Nervio del Volcán.

¿Qué es un derrame cerebral como el que sufrió Alejandro Marcovich?

El término “derrame cerebral” suele utilizarse de forma coloquial para referirse a un accidente cerebrovascular. De acuerdo con MedlinePlus, esta condición ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro se detiene, lo que impide que las células reciban oxígeno y nutrientes.

La institución médica explica que esa falta de irrigación puede provocar que las células cerebrales mueran en cuestión de minutos, situación que puede derivar en daño cerebral grave, discapacidad permanente o incluso la muerte.

Existen dos tipos principales de accidente cerebrovascular. El primero es el isquémico, provocado por un coágulo que bloquea un vaso sanguíneo; el segundo es el hemorrágico, que ocurre cuando un vaso sanguíneo se rompe y provoca sangrado dentro del cerebro.

MedlinePlus también señala que algunos factores elevan el riesgo de presentar un accidente cerebrovascular, entre ellos: la presión arterial alta, diabetes, enfermedades cardiacas, tabaquismo, colesterol elevado, obesidad o antecedentes médicos relacionados.

Los síntomas suelen aparecer de forma repentina. Entre ellos destacan debilidad o entumecimiento en una parte del cuerpo, dificultad para hablar, alteraciones visuales, pérdida del equilibrio y dolor de cabeza intenso sin causa aparente.

La institución subraya que la atención inmediata puede resultar determinante para mejorar las posibilidades de recuperación, debido a que cada minuto influye durante una emergencia cerebrovascular.