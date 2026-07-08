FMI ‘desinfla’ pronósticos de crecimiento para México: Baja de 1.6 a 1.2% para 2026

México crecerá menos de lo previsto, según el FMI. El organismo redujo sus estimaciones para 2026 y 2027.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó su pronóstico de crecimiento del PIB de México de 1.6 a 1.2 por ciento debido a la incertidumbre sobre la economía, informó este miércoles 8 de julio.

El FMI también redujo la previsión del PIB para 2027, que pasó de 2.2 a 1.9 por ciento.

“En México el crecimiento está proyectado se acelere modestamente en medio de políticas internas menos restrictivas, pero la incertidumbre continuará limitando la actividad”, señaló en la actualización de sus Perspectivas Económicas Mundiales (WEO por sus siglas en inglés).

Los nuevos estimados del FMI se alinean con los del Banco Mundial de un crecimiento esperado de 1.3 por ciento en 2026 y 1.7 en 2027 y superan a los de la OCDE de 0.8 por ciento en este año para acelerar a 1.8 por ciento en el siguiente.

Para Estados Unidos las proyecciones permanecieron prácticamente sin cambio, un crecimiento de 2.3 por ciento en 2026 y del 2.2 por ciento en 2027. La actividad se ve impulsada por la política fiscal, las condiciones financieras favorables y la continua inversión empresarial en tecnología, así como por la fortaleza de la productividad, con un impacto limitado de la guerra dado que el país es un exportador neto de energía.

En cambio, la incertidumbre comercial se estima repercuta en el desempeño de Canadá, en donde se prevé una desaceleración del crecimiento a 1.1 por ciento en 2026 y aumente a 1.7 por ciento en 2027.

“El menor crecimiento demográfico, la débil inversión y la incertidumbre comercial solo se compensan parcialmente con las mejoras en la relación real de intercambio y un consumo aún sólido”, explicó.

¿Cuánto crecerá el PIB mundial en 2026?

La previsión quedó en 3 por ciento para 2026 y en 3.4 para 2027, y su expectativa sobre la inflación global pasó de 4.1 a 4.7 por ciento para este año.

“Los riesgos en el panorama están más equilibrados que en abril, pero continúan inclinándose a la baja. La posibilidad de un nuevo conflicto en Oriente Medio es considerable y podría prolongar la volatilidad de los precios de las materias primas; amenazar aún más las cadenas de suministro; elevar los precios y afectar negativamente las condiciones financieras”, indicó el FMI.

Las proyecciones del FMI parten de la base de que la reapertura del Estrecho de Ormuz comenzará a mediados de julio, y que las condiciones volverán, en general, al estado anterior a la guerra para marzo de 2027.