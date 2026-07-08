‘Groenlandia no se vende’: Dinamarca ‘batea’ a Trump tras insistir en la OTAN que controlará la isla

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, reafirmó que Groenlandia “no está en venta” y aseguró que Copenhague defenderá “cada pulgada de su territorio”, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiera en que la isla debería quedar bajo control estadounidense y no danés.

“Ayer escuché al presidente de Estados Unidos, y creo que la postura de EU es desafortunadamente muy clara en este tema, mientras que nuestra postura es tan clara como lo ha sido siempre. Groenlandia, por supuesto, no está en venta”, declaró la mandataria danesa a su llegada a la cumbre de la OTAN, que se celebra en Ankara.

“Esperamos que todos, incluidos todos los aliados, respeten el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación, ya que somos un Estado soberano y necesitamos que todos respeten nuestra integridad territorial y nuestra soberanía”, señaló.

Frederiksen también subrayó que Dinamarca “está lista para defender cada pulgada del territorio de la OTAN, incluido su propio territorio”, y recordó que uno de los principales objetivos de la Alianza Atlántica consiste en la defensa mutua de sus integrantes.

La primera ministra respondió así a las declaraciones que Donald Trump realizó un día antes, cuando volvió a sostener que Groenlandia debería quedar bajo control de Estados Unidos y acusó nuevamente a Dinamarca de no destinar suficientes recursos para proteger el territorio ártico.

“Eso es lo que dañó mi relación con la OTAN, porque Groenlandia no ayuda a Dinamarca. Dinamarca no gasta dinero para ayudar realmente a Groenlandia”, afirmó Trump tras su llegada a Ankara para participar en la cumbre de líderes de la OTAN.

El mandatario estadounidense agregó que Groenlandia “es una parte importante para Estados Unidos y está rodeada de barcos chinos y rusos”.

Trump también criticó la postura de los países europeos por rechazar esa posibilidad.

“Con todo el dinero que (EU) gasta para ayudarles frente a Rusia, cuando en realidad no tenemos por qué gastar nada, ya que podríamos retirar a todos nuestros soldados de Europa porque (...) Europa es un lugar muy distinto a lo que era hace 20 años, muy diferente”, declaró.

Aliados cierran filas con Dinamarca tras reafirmar Trump su deseo de controlar Groenlandia

Varios países europeos miembros de la OTAN expresaron su apoyo a Dinamarca este miércoles y su voluntad de reforzar la seguridad en el Ártico.

Los líderes de Islandia, Países Bajos y Letonia fueron los que cerraron filas con más contundencia en torno a Copenhague en la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara, después de que Trump volviera a poner sobre la mesa su reivindicación sobre el territorio insular ártico.

“La gente de Groenlandia ha dicho que no quiere formar parte de EU”, zanjó la primera ministra de Islandia, Kristrún Frostadóttir, en declaraciones a los medios hoy a su entrada a la cumbre en Turquía.