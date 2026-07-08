Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 8 de julio de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 8 de julio desde Palacio Nacional, donde se prevé sea cuestionada sobre la detención de Víctor Rodríguez, exdirector de Petróleos Mexicanos.

Además, no se descarta que la mandataria continúe con el tema de la posible intervención del FBI para detener a Ismael ‘El Mayo’ Zambada, luego de cuestionar la versión de Estados Unidos sobre la captura del narcotraficante y preguntó “¿quién mintió?”.

A unos días de que se haga pública su sentencia, la defensa de ‘El Mayo’ Zambada hizo pública una carta en la que acepta la condena perpetua, pero pide ser recluido en un centro con facilidades médicas.

Sheinbaum insiste tras entrevista de Ken Salazar: ‘Alguien mintió a México’

Al ser cuestionada sobre la entrevista realizada por el periodista Jorge Ramos al exembajador, Ken Salazar, la presidenta Sheinbaum insistió en que “alguien mintió a México”.

“Se le mintió al Gobierno de México en su momento”, reiteró la mandataria sobre la posible participación de agentes del FBI en la captura de ‘El Mayo’.

El exembajador de EU también aseguró que su país no participó en la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

“Miren, de la operación no lo sabíamos nosotros, no lo sabía nadie de los Estados Unidos y eso se lo comuniqué muy claramente a todos los oficiales de México. Para decirlo claro, no fue nuestra operación”, explicó.

¿Viste anuncios del IMSS que son demasiados buenos para ser verdad? Son fraudes

El IMSS alertó sobre anuncios “demasiados buenos para ser verdad” con cuotas muy bajas para registrarse como derechohabiente en el Seguro Social.

Zoé Robledo alertó a los usuarios de redes sociales que, si ven este tipo de anuncios, no caigan debido a que se trata de fraudes y esquemas piramidales.

¿Cuántos nuevos puestos de trabajo se crearon en junio? Esto dice el IMSS

El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que se crearon 61 mil 023 nuevos puestos de trabajo en junio.

México está en el top 10 de países más atractivos para invertir: Hacienda

El secretario de Hacienda, Édgar Amador, destacó que México está en el ‘top 10′ de los países más atractivos para invertir.

México capta 41 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), sube y por eso está entre los destinos con mayor número de inversiones.

Amador agregó que México se mantiene también como el principal socio comercial de Estados Unidos al alcanzar un récord histórico de 723 mil millones de dólares.

El secretario de Hacienda destacó que la inflación se mantiene a la baja con 3.6 por ciento, lo que representa su menor nivel en ocho meses.

Claudia Sheinbaum: Lo último de su conferencia ‘mañaneras’ del martes 7 de julio