Alonso Ancira explica a Sheinbaum por qué no terminó pagos a Pemex: ‘AMLO llevó la empresa a la quiebra’

Los abogados de Alonso Ancira rechazaron este martes 7 de julio las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien recordó y acusó al expropietario de Altos Hornos de México (AHMSA) por el adeudo pendiente con Petróleos Mexicanos (Pemex).

En un posicionamiento, los abogados de Ancira calificaron como una “falacia” lo planteado por la mandataria y explicaron que la deuda con Pemex “no fue algo personal, sino de Altos Hornos, y él solo firmó como presidente del Consejo”.

Por esta razón, recalcó que la empresa realizó dos pagos parciales del acuerdo, pero no pudo cubrir el tercero debido a la crisis financiera que enfrentó.

De acuerdo con la defensa, el primer pago fue de 50 millones de dólares el 30 de noviembre de 2021, mientras que el segundo ascendió a 54 millones de dólares y se realizó el 2 de diciembre de 2022, ambos efectuados por Altos Hornos en Estados Unidos por instrucción de Pemex.

Los abogados señalaron que, de los 216 millones de dólares pactados originalmente, aún están pendientes 112 millones de dólares.

¿Por qué Alonso Ancira no terminó de pagar su deuda con Pemex?

La defensa de Alonso Ancira explicó que, en 2023, Alonso Ancira y su familia entregaron todas las acciones de AHMSA y las garantías de la deuda al fondo Argentem Creek Partners, el cual asumió los pasivos de la empresa y buscó reactivarla con inversionistas de Taiwán.

Sin embargo, acusaron que “la operación que fue bloqueada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, llevando a la empresa a la quiebra definitiva”.

“Hoy Pemex es un acreedor más dentro de la masa concursal y los anteriores propietarios de las acciones no tienen ninguna responsabilidad frente a esa deuda, que está garantizada por acciones y bienes de la empresa, ahora quebrada y fuera de operación”, sostuvieron.

Los abogados del propietario de Altos Hornos también calificaron las declaraciones de Claudia Sheinbaum como “otra cortina de humo distractora” y reiteró que Alonso Ancira ya no tiene responsabilidad sobre el adeudo pendiente con Pemex.