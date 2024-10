El engaño de Alonso Ancira a Pemex

Como si el horno estuviera para bollos y Claudia Sheinbaum no tuviera suficientes problemas, apenas el viernes pasado y en exclusiva les informé en mis redes que una jueza en Texas prohibió la ejecución del fideicomiso que Alonso Ancira dio al Estado mexicano, léase a Pemex, como respaldo para pagar los 216 mdd por Agronitrogenados. ¿La razón? Resolvió que las firmas del poder usado por Alonso Ancira estaban falsificadas. ¡Así como lo están leyendo!

Como del plato a la boca se cae la sopa...

Qué lejos quedó el 9 de febrero de 2021, día quesque de gloria para la ‘4T’ de AMLO, pues con bombo y platillo festejaban porque Alonso Ancira no se había acogido al criterio de oportunidad como buscaba el criminal confeso y difamador de Emilio Lozoya. Que AMLO había autorizado la reparación del daño, como lo permite hacer el nuevo sistema penal acusatorio.

Sí, en la ‘4T’ presumían por todo lo alto que Ancira no se iba inmune, pues pagará 216 mdd en cuatro años. Que sólo había que esperar el trámite administrativo entre la FGR y Pemex…

Y como dijo don Teofilito, seguiremos esperando.

Café bien cargado con piquete

Hagamos memoria, el 5 de marzo de 2019 Pemex y su subsidiaria PTI presentaron una denuncia de hechos ante la FGR, por la compraventa de la planta Agronitrogenados a sobreprecio.

Dicha denuncia llevó a la FGR a ejercer acción penal en contra de Alonso Ancira Elizondo por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o sea por lavado de dinero, iniciándose la causa penal 211/2019, en la que se ordenó su aprehensión.

Para comprar su libertad, Alonso Ancira firmó con Pemex y PTI un acuerdo reparatorio de fecha 19 de abril de 2021, a través del cual obligó a Ahmsa a pagarles 216 millones 664 mil 40 dólares en tres exhibiciones:

a) USD $50′000,040.00 el 30 de noviembre de 2021.

b) USD $54′166,010.00 el 30 de noviembre de 2022.

c) USD $112′497,990.00 el 30 de noviembre de 2023.

Acomódense porque se pueden caer de la silla

En dicho acuerdo reparatorio, Alonso Ancira apareció representando a Ahmsa, así como también representando a la sucesión testamentaria a bienes de Manuel Arturo y Guillermo Ancira Elizondo, a Jorge Alberto y a María de Lourdes Ancira Elizondo; todos ellos accionistas de Grupo Acerero del Norte (GAN), controladora de Ahmsa.

Aquí está el meollo del asunto

Pues prometió constituir un fideicomiso de garantía al que debía transmitirse la propiedad de diversos bienes muebles e inmuebles, incluyendo, ojo eh, 99% de las acciones de GAN.

Y como Alonso no es el único accionista de GAN, era necesario que los demás accionistas estuvieran de acuerdo en obligarse a garantizar la promesa de pago de 216 mdd o, en su caso, que Alonso tuviera la capacidad para representarlos y obligarlos.

Tras firmar el acuerdo es como se da la liberación, aunque tardía, de Alonso Ancira del Reclusorio Norte, pues –y aunque no están para saberlo– la ‘4T’ le prometió que no pisaría la cárcel, pero no fue así. Algo se enredó en el trámite administrativo entre la FGR de Gertz y Pemex del agrónomo Oropeza, hoy premiado con el Infonavit.

Al ser liberado, Alonso se fue a San Antonio, Texas, y allá, el 20 de agosto de 2021, constituyó un fideicomiso (GAN Shares Trust) a través del cual transmitió a la fiduciaria Wendy Ann Madden la titularidad de las acciones representativas de 55% del capital social de GAN.

En dicho fideicomiso, Alonso apareció nuevamente representando a la sucesión testamentaria a bienes de Manuel Arturo y Guillermo Ancira Elizondo, a Jorge Alberto y a María de Lourdes Ancira Elizondo.

Los pagos que Alonso obligó a Ahmsa a hacer fueron cubiertos parcialmente, pues se incumplió el tercero, el más grande. Pero logró un acuerdo con Pemex y PTI para obtener una prórroga, recorriéndose el vencimiento del tercer pago del 30 de noviembre de 2023 al 30 de noviembre de 2024.

Fuerte a pico de botella

Pues Alonso dejará a AMLO, a Pemex, a Sener y al segundo piso de la ‘4T’ chiflando en la loma al cometer otro delito.

El pasado jueves 10 de octubre de 2024, los sucesores de Manuel Arturo Ancira Elizondo, como se los informé en exclusiva en mis redes, promovieron ante una corte del condado de Bexar, Texas, una solicitud de orden de restricción temporal en contra de Alonso Ancira, Wendy Ann Madden, Pemex y PTI, alegando que el poder con el que Alonso compareció para representar a la sucesión de Manuel, en la firma del fideicomiso GAN Shares Trust, era falso.

En la audiencia de emergencia que se dio al día siguiente, 11 de octubre de 2024, con la causa número 2024CI23138, en la que se desahogaron pruebas, una jueza de la Corte de Distrito 166º en el condado de Bexar, Texas, determinó que los promoventes mostraron evidencia de que Alonso Ancira Elizondo usó un poder falso para transmitir sus acciones de GAN al fideicomiso GAN Shares Trust, por lo que concedió una orden de restricción temporal, prohibiendo a la fiduciaria (Wendy Ann Madden), a los beneficiarios (Pemex y PTI) y a Alonso Ancira Elizondo, de usar, vender, ejecutar o disponer de las acciones de GAN que fueron ilícitamente transmitidas al fideicomiso GAN Shares Trust.

Otro trago a pico de botella de su fuerte favorito

Lo anterior deja al descubierto que, cuando Alonso Ancira firmó el acuerdo reparatorio y cuando firmó el fideicomiso GAN Shares Trust, mintió al gobierno mexicano, haciéndolos creer que tenía representación de terceras personas para comprometer su patrimonio a fin de garantizar los pagos a que se obligó.

Leído lo anterior

Emilio Lozoya y familia (mami Gilda y papi Lozoya Thalmann), preocúpense y ocúpense, pues tendrán más problemas e, incluso, denuncias por parte de la FGR de Gertz Manero, y para su mala suerte el paro del Poder Judicial federal ya terminó.

Ah, y sería muy interesante escuchar a tu abogado, ¡ah no, perdón!, a tu juez, Gerardo Alarcón López, quien suspendió en septiembre de 2023 el proceso penal en tu contra por el caso de Agronitrogenados, argumentando que Ancira ya lo había reparado, por lo que la FGR de inmediato interpuso un recurso legal para evitarlo.

Gran bienvenida le dio Alonso Ancira al segundo piso de la ‘4T’ en Pemex, de Víctor Rodríguez, y a Luz Elena González, de Sener. Rogelio Ramírez de la O, ese dinerito que esperabas entrara a Pemex en noviembre no llegará.