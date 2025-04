A río revuelto… aguas con las fake news

Finalmente, el miércoles pasado supimos que México libró parte de los aranceles impuestos por Trump, pues los productos que no cumplen con el T-MEC deberán pagar una tarifa de 25 por ciento.

Sin embargo, en el inter, los oportunistas de este lado del río Bravo, escudados en un patrioterismo barato, comenzaron con la cantaleta del boicot a las empresas y productos gringous para “castigarlos” –sí, cómo no– por las decisiones de Trump.

Fuerte doble

Lo preocupante es que para llamar a la movilización y despertar la indignación del respetable, echaron mano de las llamadas fake news, que, con las herramientas de Inteligencia Artificial, se han vuelto cada vez más refinadas.

De hecho y para poder dimensionar este problema, –inhale y exhale– la desinformación es ya el principal reto que enfrentan las economías a nivel mundial, incluso más que los fenómenos climáticos extremos y las guerras, esto de acuerdo con el Informe de Riesgos Globales 2024, del mismísimo Foro Económico Mundial, que preside Klaus Schwab. ¿Cómo les quedó el ojo?

Las fake news son informaciones engañosas o completamente fabricadas que se distribuyen, principalmente, en redes sociales para tratar de influir en la opinión pública o generar ingresos mediante clics. En México cada vez son más los casos de muy alto riesgo que se han generado. O cómo dejar de recordar que durante la pandemia de covid circularon rumores y datos falsos sobre tratamientos, vacunas y medidas de prevención que pusieron en riesgo la vida de millones.

Ahora bien, con la llegada de la Inteligencia Artificial este tipo de materiales apócrifos y de las llamadas deep fake se están convirtiendo cada vez más en un problema para la reputación de las empresas, pues las plataformas como Meta, de Mark Zuckerberg; X, antes Twitter, de Elon Musk; o TikTok, que preside Shou Zi Chew; no han querido meterse a fondo para frenarlas.

Fuerte doble

Para muestra, no uno, sino varios botones de reciente memoria.

Seguro recordarán que, hace más o menos un mes, circuló en redes una imagen con una supuesta lista de alimentos permitidos en los cines, atribuida a la Profeco, de Iván Escalante. Muchas personas, miles, compartieron la imagen, asumiendo que era una regulación oficial, pero la Profeco lo desmintió el 16 de febrero, aclarando que la regulación sobre el ingreso de alimentos depende de cada cadena de cines (Cinépolis, Cinemex) y que los consumidores aceptan sus términos al comprar un boleto. Sin embargo, la desinformación no solo generó confusión y enojo contra las empresas.

Súmele a la lista que hace un par de semanas, también, circularon imágenes de caramelos en forma de osos color rosa, acompañadas de mensajes que advertían que estos dulces contenían éxtasis y estaban siendo distribuidos en escuelas para enganchar a los niños en el consumo de drogas. Sin embargo, no hay registros oficiales ni denuncias que respalden estas afirmaciones. Ni la SEP ni Cofepris ni Salud ni nadie ha emitido alerta alguna sobre dicha distribución.

Digestivo en las rocas

Con este telón de fondo están empezando a circular publicaciones con fotos y supuestos videos manipulados, en contra de compañías estadounidenses como Walmart, que en nuestro país dirige Ignacio Caride, o Amazon, que aquí comanda Pedro Huerta. Y es que al oportunismo patriotero de los cuatroteístas que quieren quemar la bandera estadounidense en el Zócalo, se suman los malquerientes de siempre, que ven en las empresas al enemigo del pueblo y no como las generadoras de empleo y bienestar.

Con datos duros y no con otros datos, ojo, pues en México Walmart genera más de cinco mil empleos directos permanentes y su programa Pequeño Productor cumplió 15 años de apoyo al campo mexicano. Amazon anunció el 24 de enero una inversión de más de cinco mil mdd para construir un centro de datos en el centro de México; Coca Cola, cuyo origen de marca también es de EU, emplea a más de 100 mil personas de manera directa y más de 1.5 millones de forma indirecta, con compras a proveedoras mexicanas por más de 176 mil mdp al año.

Así que la próxima vez que oiga a alguien queriendo poner el pie a las empresas que invierten, operan y generan empleo en México, en aras de un supuesto desquite contra Mr. Trump, ya saben qué hacer.

Ah, y tras el anuncio del quesque turbo al Plan México, señorita Altagracia, de las fake news no has dicho ni pío y menos aún y menos aún has sacado la casta por las empresas que generan los empleos para el pueblo bueno y sabio. Los gobiernos no generan los empleos, sino las políticas públicas, para que las empresas lo hagan.