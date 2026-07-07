Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 7 de julio: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera desde Palacio Nacional este martes 7 de julio.

En esta conferencia de prensa, la mandataria podría referirse a los señalamientos respecto a la detención de ‘El Mayo’ Zambada por una operación del FBI.

Medios de comunicación afirman que se trató de un trabajo de la agencia estadounidense, aunque no se brindó información al gobierno mexicano, entonces encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

La mandataria prefirió esperar desde la mañanera del 3 de julio hasta esta fecha para referirse al caso.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 6 de julio?

En la conferencia matutina anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó los comentarios de un periodista argentino sobre la supuesta amenaza por el crimen organizado a la selección ecuatoriana previo al partido con México para que perdieran el encuentro.

La mandataria calificó el comentario del comentarista argentino como “absolutamente falsos” y rechazó que los jugadores ecuatorianos hubieran sido intimidados para afectar el resultado.

La mandataria ve con optimismo el segundo semestre en materia de economía según los pronósticos del Sistema de Indicadores Cíclicos (SIC).

“Nos va a ir bien en el segundo semestre del año. Algo que impulsa los indicadores económicos es el programa de Viviendas para el Bienestar”, comentó en la conferencia.

A la par, la Secretaría del Bienestar presentó el calendario de pagos para la pensión para Adultos Mayores y la pensión Mujeres que contempla los meses de julio y agosto.