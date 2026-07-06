Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 6 de julio de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia matutina desde Palacio Nacional este lunes 6 de julio.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 6 de julio desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria hable sobre la derrota de la Selección Nacional ante Inglaterra.

México cayó 3-2 ante Inglaterra, por lo que quedó eliminado del Mundial 2026 tras el partido del domingo.

En sus redes sociales, la mandataria despidió a la Selección Mexicana al reconocer la forma en la que jugaron y darle esperanza a México.

Sheinbaum felicita a la Selección por su participación en el Mundial: ‘Nos dieron esperanza’

Al iniciar su conferencia, la presidenta Sheinbaum felicitó a la Selección Mexicana tras su eliminación del Mundial 2026 luego de perder contra Inglaterra.

“Jugaron muy bien. Realmente nos dieron mucha alegría a todos los mexicanos. Solo faltó el último gol”, aseguró la mandataria.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’