Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 6 de julio de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 6 de julio desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria hable sobre la derrota de la Selección Nacional ante Inglaterra.
México cayó 3-2 ante Inglaterra, por lo que quedó eliminado del Mundial 2026 tras el partido del domingo.
En sus redes sociales, la mandataria despidió a la Selección Mexicana al reconocer la forma en la que jugaron y darle esperanza a México.
Sheinbaum felicita a la Selección por su participación en el Mundial: ‘Nos dieron esperanza’
Al iniciar su conferencia, la presidenta Sheinbaum felicitó a la Selección Mexicana tras su eliminación del Mundial 2026 luego de perder contra Inglaterra.
“Jugaron muy bien. Realmente nos dieron mucha alegría a todos los mexicanos. Solo faltó el último gol”, aseguró la mandataria.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’
- La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la detención de Gilda ‘N’, hermana de Emilio Lozoya sea por motivos políticos y aseguró que fue la Fiscalía General de la República (FGR) la que informó al Gabinete de Seguridad tras la aprehensión.
- Al respecto, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch informó que la aerolínea en la que viajaba Gilda ‘N’ fue la que ‘dio el pitazo’ de que ella iba en el avión y que tenía una ficha roja.
- Durante su conferencia en Michoacán, Sheinbaum reveló que mantiene un contacto constante conGrecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, e incluso se comunican por chat.
- Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que en Michoacán se registra una disminución de 46 por ciento en homicidios dolosos.
- En la conferencia del jueves, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, rechazó que en las mesas de negociación con su contraparte estadounidense se utilizara el tema de seguridad para obtener ventajas en la revisión del T-MEC.
- El secretario de Economía, habló sobre la reunión que sostuvo con sus contrapartes pararevisar el T-MECy afirmó que no le pareció inusual que Estados Unidos solicitara analizar algunos puntos del tratado.
- Sheinbaum envió un mensaje para reducir la incertidumbre y aclaró en qué consiste la decisión de Estados Unidos de revisar el T-MEC durante la próxima década.
- La presidenta afirmó que México mantiene el envío de ayuda a Venezuela tras los dos sismos que sacudieron al país sudamericano.