Calendario de pagos de la Pensión del Bienestar: ¿Cuándo te depositan en julio según tu apellido?

Para el sexenio de Sheinbaum, la Secretaría del Bienestar incluyó un nuevo programa: Un apoyo para mujeres mexicanas de 60 a 64 años.

Llegamos a la segunda mitad de 2026 y el Gobierno de México presentó el calendario de pagos de la Pensión del Bienestar y la Pensión Mujeres Bienestar.

Los depósitos de los programas sociales, que también incluye la Pensión para personas con discapacidad, inician este lunes 6 de julio, explicó Leticia Ramírez, titular de la Secretaría del Bienestar.

La funcionaria agregó que el padrón de beneficiarios de la Pensión del Bienestar (para adultos mayores de 65 años en adelante) y la Pensión Mujeres Bienestar (mexicanas de entre 60 a 64 años) ya supera los 16.5 millones de personas.

Días de pago de Pensión del Bienestar del bimestre julio-agosto

Leticia Ramírez puntualizó que los depósitos de las Pensiones del Bienestar arrancan esta semana y terminarán de realizarse el próximo miércoles 29 de julio.

Este es el calendario de pagos de los programas sociales del Gobierno:

Programas del Bienestar: ¿Cuándo dinero da cada apoyo?

La secretaria Leticia Ramírez recordó a los beneficiarios la cantidad de dinero que recibirán por el bimestre julio-agosto.

Pensión del Bienestar para personas adultas mayores : 6 mil 400 pesos.

: 6 mil 400 pesos. Pensión Mujeres Bienestar : 3 mil 100 pesos.

: 3 mil 100 pesos. Pensión para personas con discapacidad : 3 mil 300 pesos.

: 3 mil 300 pesos. Pensión para madres trabajadoras: Mil 650 pesos.

La funcionaria aclaró que en el caso del programa Sembrando Vida, creado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en su sexenio, el pago de 6 mil 450 pesos es mensual y todos los beneficiarios reciben su apoyo el mismo día. Para este bimestre, esa fecha será el jueves 9 de jullio.