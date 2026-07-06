Bélgica lamenta que la FIFA quite tarjeta roja a Folarin Balogun tras llamada de Trump: ‘¡Qué vergüenza!’

Bélgica reaccionó con indignación y desafío a la sorpresiva decisión de la FIFA de revocar la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun, quien quedó habilitado para disputar el partido de este lunes 6 de julio.

La Real Asociación Belga de Fútbol aseguró que no ha recibido “ni la decisión de la FIFA ni ninguna explicación sobre este asunto”, por lo que anunció que impugnará la elegibilidad del jugador para el encuentro.

“En estas circunstancias, no nos queda más remedio que impugnar la elegibilidad del jugador para el próximo partido”, señaló la federación en un comunicado.

La polémica escaló también al ámbito político. “Pueden anular todas las tarjetas rojas del mundo”, escribió en X Georges-Louis Bouchez, líder del MR, uno de los cinco partidos que integran la coalición de gobierno. “Los belgas son los más valientes y van a ganar”.

¿Por qué la FIFA decidió quitarle la tarjeta roja a Folarin Balogun, delantero de EU?

El domingo, la FIFA autorizó a Balogun a disputar el duelo del Mundial frente a Bélgica después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intercediera personalmente ante el presidente del organismo, Gianni Infantino.

La federación belga dijo sentirse “asombrada” por la determinación e informó que analiza las acciones legales y deportivas a su alcance “para salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio”.

La última vez que una tarjeta roja fue anulada durante una Copa del Mundo ocurrió en 1962, cuando gestiones políticas permitieron que el brasileño Garrincha disputara la final. De acuerdo con The Athletic, la FIFA otorgó a Bélgica el derecho de apelar la decisión.

En un país marcado por sus divisiones lingüísticas y la complejidad de sus coaliciones de gobierno, el fútbol es uno de los pocos elementos que logra unir a la población. Por ello, dirigentes de prácticamente todo el espectro político expresaron su rechazo a la resolución de la FIFA.

“¡Qué vergüenza! Cuando el dinero impone las reglas, el Mundial pierde toda credibilidad”, publicó el opositor Partido Socialista de Bélgica.

Yvan Verougstraete, líder de Les Engagés —otro de los partidos que forman parte de la coalición gobernante—, ironizó sobre el caso. “Es asombroso cómo una tarjeta roja de pronto pasa a ser ‘injusta’ cuando interviene Trump”, escribió en redes sociales, donde también compartió un video generado con inteligencia artificial en el que Balogun mostraba una fotografía del mandatario estadounidense tras ser expulsado por el árbitro.

La selección belga, conocida como los Diablos Rojos (Diables Rouges o Rode Duivels), representa una importante fuente de orgullo nacional para un país de 12 millones de habitantes dividido entre la región flamenca de Flandes, en el norte, y la francófona Valonia, en el sur.

Durante la última década, Bélgica vivió la etapa más brillante de su historia futbolística gracias a su llamada “generación dorada”, cuyo mayor logro fue el tercer lugar en el Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, pese al talento de ese grupo, nunca consiguió conquistar un gran título, por lo que el torneo actual es visto como una de las últimas oportunidades para referentes como Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku.

Desde el lado estadounidense, Bill White, enviado de Estados Unidos a Bélgica, defendió la decisión de la FIFA y la participación de Trump. Afirmó que el presidente “nunca interferiría en el funcionamiento interno de la FIFA”, y sostuvo que “hay demasiado en juego como para permitir una decisión equivocada”.

Con información de AP