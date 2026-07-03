Dice FIFA que siempre no: Partido México vs. Inglaterra se juega a las 6 pm del domingo

Dice mi amigo que siempre no, que el México vs. Inglaterra se mantiene en su horario original. Aunque en un inicio se difundió que el partido se reprogramaría para el domingo 5 de julio a las 12:00 horas, la FIFA mantuvo en su página oficial que el duelo de octavos de final en el Estadio Ciudad de México se disputará a las 18:00 horas, como estaba previsto.

Se señaló que la posibilidad fue para evitar la activación del protocolo contra tormentas eléctricas y un posible retraso, como ocurrió en el partido de México vs. Ecuador de la ronda anterior.

En caso de presentarse una tormenta durante la jornada mundialista, se aplicará el protocolo de seguridad del organismo, el cual establece la suspensión temporal del encuentro si se detecta actividad eléctrica dentro de un radio de 13 kilómetros del estadio.

Cuando se informó el posible cambio de horario, el técnico mexicano Javier Aguirre expresó su descontento con la idea de que el México vs. Inglaterra se disputara al mediodía.

México vs. Inglaterra se mantendrá en el horario original en el que estaba programado por la FIFA. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Por qué se dijo que se había cambiado el horario de México vs. Inglaterra?

La versión sobre un cambio de horario surgió principalmente por el pronóstico de tormentas eléctricas en la Ciudad de México para el domingo 5 de julio, lo que encendió las alertas en torno a la organización del partido.

A esto se sumó un antecedente inmediato: el duelo entre México y Ecuador de la ronda anterior sufrió un retraso de una hora debido a la actividad eléctrica en las inmediaciones del estadio, lo que llevó a evaluar medidas preventivas para evitar una situación similar.

Bajo ese contexto, distintos reportes apuntaron a que el partido podía adelantarse al mediodía para esquivar las lluvias, ya que el protocolo de la FIFA establece que, si se detecta actividad eléctrica dentro de un radio de 13 kilómetros, el encuentro debe suspenderse temporalmente.

Sin embargo, pese a estas versiones y evaluaciones, la FIFA no hizo ajustes y mantuvo el horario original del partido.

Inglaterra [Fotografía. Xinhua]

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre el supuesto cambio de horario del México vs. Inglaterra?

Cuando se dio a conocer la posible reprogramación del México vs. Inglaterra, el técnico mexicano Javier Aguirre no ocultó su molestia ante la posibilidad de que el partido se adelantara al mediodía, ya que consideró que la decisión afectaba directamente la planeación de su equipo.

El técnico explicó que modificar el horario implicaba cambiar por completo la estrategia y la rutina de trabajo que ya tenían definida previo al encuentro ante los ingleses.

“(La noticia me cayó) como una patada en el estómago; ahora hay que cambiar todo, todo el plan, todo el trabajo. No es que se vaya al garete todo el trabajo, pero casi, porque te estás tragando seis horas que tenías programadas”, señaló en entrevista con Joaquín López-Dóriga.

El ‘Vasco’ Aguirre también dejó claro que no veía ninguna ventaja deportiva en jugar más temprano y que la medida perjudicaba tanto a él como a sus jugadores. Incluso señaló que México llevaba más de 40 años sin jugar en condiciones de mediodía.

“No me gusta nada. Evidentemente acataremos lo que diga FIFA, pero no me gusta nada ni a mí ni a mis jugadores”, afirmó.

Además, insistió en que el cambio no representaba ningún beneficio para el conjunto tricolor:

“Para nada, ventaja cero (…) me rompe un poquito la madre”, agregó.

Ahora que la FIFA definió que el horario del partido se mantendrá sin cambios, Javier Aguirre podrá sostener sus planes originales con el objetivo de que la Selección Mexicana avance por tercera vez en su historia a los cuartos de final de una Copa del Mundo.