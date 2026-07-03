Adelantan el México vs. Inglaterra: Se jugará a las 12:00 por amenaza de tormenta

Con el partido de este domingo 5 de julio, la Selección Nacional se juega su pase a los cuartos de final en el Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro)

Los Three Lions no solo se enfrentarán a la altitud de la capital, sino también al calor de México, ya que el partido de la Selección Nacional vs. Inglaterra cambió de horario: ahora se jugará al mediodía del domingo 5 de julio.

El encuentro es clave para ambas selecciones, ya que está en juego el pase a los cuartos de final del Mundial 2026, una instancia a la que el equipo de Javier ‘El Vasco’ Aguirre no accede desde hace 40 años.

Inglaterra, que cuenta con estrellas del futbol europeo en su alineación, no tiene un panorama sencillo, tal como lo ha señalado el propio Thomas Tuchel, director técnico de los Three Lions, pues deberá afrontar varios retos tras su llegada a la capital.

“Nos esperan muchísimos obstáculos. Por no hablar de la altitud, que por supuesto será una gran desventaja, ya que es imposible adaptarse físicamente a ella en solo cuatro días”, comentó previo al encuentro. Ahora también deberán hacer frente a las condiciones climáticas del mediodía en la Ciudad de México.

El partido de México vs. Inglaterra se realiza en el Estadio Ciudad de México. (Foto: Captura de pantalla)

Información en desarrollo...