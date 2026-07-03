Pasajeros del Tren Maya quedan varados 5 horas sin luz ni aire acondicionado entre Mérida y Cancún

Nuevo incidente en el Tren Maya: viajeros denuncian falla, calor y ausencia de protocolo de atención. (Cuartoscuro)

Pasajeros del Tren Maya permanecieron varados durante cinco horas, sin aire acondicionado ni suministro eléctrico, en la ruta entre Mérida y Cancún, sin recibir información clara ni apoyo oportuno por parte de las autoridades.

De acuerdo con algunas versiones, el tren salió de Mérida a las 16:00 horas y tenía previsto llegar a Cancún a las 20:00 horas. Sin embargo, cuando faltaban aproximadamente 10 kilómetros para arribar a su destino, la unidad se detuvo sin explicación.

En redes sociales circularon videos en los que se observa el convoy sin electricidad ni aire acondicionado. La falta de información y la incertidumbre provocaron desesperación entre los pasajeros.

Los usuarios exigieron respuestas y solicitaron la aplicación de algún protocolo de atención para evitar permanecer dentro del Tren Maya durante varias horas. No obstante, el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica intervino hasta cinco horas después del incidente.

Personas adultas mayores denunciaron un trato deficiente por parte del personal a bordo. Al mismo tiempo, familiares que esperaban a los viajeros en Cancún solicitaron información sobre el protocolo aplicado para atender la emergencia.

¿Qué provocó la falla en el Tren Maya?

Hasta el momento, los responsables de la operación del Tren Maya no emiten un posicionamiento oficial, pese a que transcurrieron casi dos días desde el incidente.

De acuerdo con testimonios de pasajeros, un primer tren salió de Mérida a las 14:20 horas con destino a Cancún. Cuando estaba a punto de llegar, la unidad cambió de ruta para intentar remolcar un segundo tren que presentó una falla.

Durante la maniobra, ambos trenes registraron problemas mecánicos, por lo que todos los pasajeros quedaron varados. Después de cinco horas de espera, las autoridades trasladaron a los viajeros hasta la terminal.

Desde el inicio de operaciones, en diciembre de 2023, el Tren Maya acumula diversos incidentes, entre ellos fallas eléctricas y un descarrilamiento que dejó varios lesionados.

Recientemente, también ocurrió un relevo en la dirección del Tren Maya. El general Óscar Lozano Águila dejó el cargo y fue sustituido por el general de brigada de Estado Mayor Cirilo Mondragón Rivero.

Sobre las razones del cambio, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la sustitución formó parte de la rotación habitual que aplica la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Es normal ese cambio, no es por alguna razón en particular. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene como norma hacer cambios cada dos, tres, cuatro años a las personas que están en diversas responsabilidades”, dijo durante la mañanera del 26 de junio.