¿Qué sabemos de la Cerveza Tren Maya del Ejército de México?

Recientemente se presentó Janal, el “nuevo Tren Restaurante de Tren Maya”, que además llegará con una marca de cerveza exclusiva para pasajeros.

Y es que durante la presentación se realizó la primera degustación oficial de Cerveza Tren Maya, que es presentada como “una propuesta exclusiva diseñada para maridar la oferta gastronómica que se ofrece a bordo”, de acuerdo con un comunicado oficial.

Cerveza Tren Maya, la bebida exclusiva a bordo

Durante la presentación se realizó un recorrido por la ruta Mérida–Izamal–Mérida, el cual estuvo acompañado por “un menú representativo especial para esta ocasión”.

Además de platillos como brazo de reina, panuchos, chayitas y dulce de papaya, la Cerveza Tren Maya estuvo presente durante el recorrido.

Pero esta no se ofrecerá únicamente en la modalidad de servicio ‘Janal’ (restaurante), sino que también se añadirá a ‘Xiinbal’ (estándar) y ‘Patal’ (larga distancia), de acuerdo con la información oficial.

Así luce el nuevo restaurante del Tren Maya (Foto: Tren Maya).

¿Quién hace la Cerveza Tren Maya?

Cerveza Tren Maya fue presentada en febrero de este año como “un producto especial diseñado para resaltar los sabores y celebrar el orgullo de lo Hecho en México”.

De acuerdo con el anuncio, se trata de “una cerveza que rinde homenaje a la identidad del sureste y a la experiencia de disfrutar el trayecto con intención y orgullo”.

En ese entonces aseguraron que estaría disponible “muy pronto” a bordo; sin embargo, hasta ahora no hay una fecha oficial para que se ponga a disposición del público.

Por medio de un comunicado, Tren Maya aclaró que no son los productores de la cerveza ni cuentan con plantas para estos fines, sino que se trata de una licencia otorgada a la empresa Cervecería de Yucatán S.A. de C.V.

“La Empresa Tren Maya no cuenta con plantas de producción ni participa en la elaboración o venta de cerveza. El propósito de la licencia es incorporar un producto temático, asociado a la experiencia turística, como ocurre en diversos proyectos turísticos nacionales e internacionales”, explicó la empresa operada por Sedena.

También negaron acusaciones de competencia desleal: “Los trenes restaurante ‘Janal’ forman parte de un servicio dirigido a los pasajeros y su esquema de operación continúa en proceso de definición, por lo que aún no han iniciado operaciones comerciales”, difundieron.

Ceiba, los productores de Cerveza Tren Maya

Cervecería de Yucatán opera la marca comercial Cerveza Ceiba, una “cerveza artesanal hecha en Yucatán, formulada con ingredientes 100% naturales para los paladares más exigentes que buscan sabor, frescura y carácter”, según su sitio web.

Ceiba inició operaciones en 2012, fundada por el Lic. Carlos A. Jaime, y sus cervezas artesanales están hechas con ingredientes naturales, principalmente a base de agua, lúpulo, malta de cebada y levadura.

“La llegada de personas ‘de fuera’ que buscan el sello clásico de esta tierra me hizo recordar a los abuelos cuando degustaban la cerveza yucateca. Nosotros, niños, veíamos a los adultos compartir y celebrar con esta bebida. Mi misión es retomar ese gusto por la cerveza elaborada en Yucatán”, dijo el fundador de la empresa en una declaración publicada en el portal de la compañía.