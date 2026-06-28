Habitantes de El Coloso cierran filas con Claudia Sheinbaum y Esthela Damián en defensa de la soberanía

Una excelente bienvenida tuvo la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, en su visita hoy a la unidad habitacional El Coloso, en Acapulco, dónde tocó puerta por puerta en Defensa de la Soberanía Nacional al grito de: “este equipo no se cansa, al contrario, siempre avanza”
En “El Coloso” las y los vecinos dejaron claro que su estructura no pertenece a cúpulas ni a acuerdos de escritorio, sino al proyecto de territorio que encabeza Damián Peralta.
“Me decían que “El Coloso” era difícil, pero lo que veo hoy aquí es un pueblo despierto, libre y con memoria histórica. A los que aspiran desde la comodidad de una oficina les digo: el poder solo sirve si se pone al servicio del pueblo. Yo no sé operar desde el aislamiento; por eso, voy a hacer lo que siempre he sabido hacer en la izquierda: recorrer Guerrero casa por casa, visitando cada hogar, escuchando a las familias de frente y sin intermediarios. Esa es la escuela que me formó junto a la Presidenta Claudia Sheinbaum y es la única ruta que garantiza que la transformación se quede en manos de la gente”, sentenció.
Los liderazgos vecinales, transportistas y comerciantes de “El Coloso” manifestaron que no permitirán que el movimiento en Guerrero sea secuestrado por intereses ajenos a la causa fundacional de la izquierda.
Damián Peralta llamó a mantener la guardia alta y defender la identidad del movimiento.
“Aquí en “El Coloso” se siente la verdadera fuerza de la patria. No permitamos que vengan a querernos imponer rumbos quienes nunca han caminado junto a nosotros en las malas.
El proyecto más importante de mi vida se llama Guerrero y nos pertenece a todos. La soberanía de este estado la defienden ustedes en cada colonia, en cada mercado, en cada espacio público. Vamos a ganar la encuesta porque tenemos la verdad de nuestro lado, las manos limpias y el respaldo de un pueblo que ya decidió que prefiere la honestidad sobre la simulación”, concluyó.