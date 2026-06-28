Habitantes de El Coloso cierran filas con Claudia Sheinbaum y Esthela Damián en defensa de la soberanía

Esthela Damián recorrió la emblemática unidad habitacional de El Coloso, donde tocó casa por casa en defensa de la soberanía nacional.

Una excelente bienvenida tuvo la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, en su visita hoy a la unidad habitacional El Coloso, en Acapulco, dónde tocó puerta por puerta en Defensa de la Soberanía Nacional al grito de: “este equipo no se cansa, al contrario, siempre avanza”

En “El Coloso” las y los vecinos dejaron claro que su estructura no pertenece a cúpulas ni a acuerdos de escritorio, sino al proyecto de territorio que encabeza Damián Peralta.

“Me decían que “El Coloso” era difícil, pero lo que veo hoy aquí es un pueblo despierto, libre y con memoria histórica. A los que aspiran desde la comodidad de una oficina les digo: el poder solo sirve si se pone al servicio del pueblo. Yo no sé operar desde el aislamiento; por eso, voy a hacer lo que siempre he sabido hacer en la izquierda: recorrer Guerrero casa por casa, visitando cada hogar, escuchando a las familias de frente y sin intermediarios. Esa es la escuela que me formó junto a la Presidenta Claudia Sheinbaum y es la única ruta que garantiza que la transformación se quede en manos de la gente”, sentenció.

Los liderazgos vecinales, transportistas y comerciantes de “El Coloso” manifestaron que no permitirán que el movimiento en Guerrero sea secuestrado por intereses ajenos a la causa fundacional de la izquierda.

Damián Peralta llamó a mantener la guardia alta y defender la identidad del movimiento.

“Aquí en “El Coloso” se siente la verdadera fuerza de la patria. No permitamos que vengan a querernos imponer rumbos quienes nunca han caminado junto a nosotros en las malas.

El proyecto más importante de mi vida se llama Guerrero y nos pertenece a todos. La soberanía de este estado la defienden ustedes en cada colonia, en cada mercado, en cada espacio público. Vamos a ganar la encuesta porque tenemos la verdad de nuestro lado, las manos limpias y el respaldo de un pueblo que ya decidió que prefiere la honestidad sobre la simulación”, concluyó.