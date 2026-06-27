Orly, Balam y Kenai: Los perritos rescatistas mexicanos que viajan a Venezuela para buscar sobrevivientes

Orly y Balam, hijos del legendario perro rescatista Athos, viajaron a Venezuela para participar en las labores de búsqueda.

Orly y Balam, perros rescatistas de la Cruz Roja de Querétaro, viajaron a Venezuela para colaborar en las tareas de búsqueda y rescate de víctimas de los sismos que golpearon a este país y que han dejado al menos mil 400 muertos y más de 3 mil 200 heridos.

Junto con Orly y Balam, también viajó el perrito Kenai.

Los tres perritos y su entrenador Edgar Martínez, se integrarán a las operaciones internacionales de búsqueda en zonas afectadas por los terremotos en Venezuela.

El miércoles 24 de junio dos fuertes sismos sacudieron Venezuela con apenas unos segundos de diferencia entre sí. El segundo sismo, con una magnitud de 7.5, fue uno de los más intensos registrados en el país en el último siglo.

La delegación de la Cruz Roja en Querétaro informó que los perritos y su entrenador forman parte del Grupo “Urban Search And Rescue” (USAR por sus siglas en inglés) y cuentan con certificación internacional en la búsqueda y rescate de víctimas atrapadas en estructuras colapsadas y zonas de difícil acceso, lo que los convierte en elementos clave en operaciones de respuesta ante desastres naturales y otras emergencias.

Se sabe que este tipo de perros entrenados son capaces de detectar el olor humano a largas distancias, incluso cuando hay concreto en grandes cantidades por encima.

Esta habilidad supera en tiempo a varios equipos tecnológicos y al personal humano entrenado para estas mismas labores.

Por ello, estos caninos se han convertido en parte fundamental del equipo ante desastres como los sismos.

Orly, Balam y Kenai, así como su entrenador, forman parte de la delegación mexicana que viajó a Venezuela para apoyar en las labores de rescate de víctimas de los terremotos.

El equipo de rescate arribaría a Venezuela en las próximas horas, y de inmediato se incorporará a las tareas de búsqueda y rescate como parte del apoyo internacional desplegado ante la situación que enfrenta la población afectada.

Con su experiencia, Orly, Balam y Kenai reforzarán las acciones humanitarias en coordinación con los equipos de rescate que ya operan en Venezuela, con el propósito de contribuir a la localización de posibles sobrevivientes.

En febrero de 2023, los perritos Orly y Balam viajaron a Turquía para rescatar personas afectadas por los sismos registrados en ese país.

En aquel año, ambos canes se distinguieron por rescatar a 4 personas con vida y a 36 fallecidas, sumando 11 días de labores en Turquía.

Como parte de las distinciones otorgadas a los ejemplares, el H. Cuerpo de Bomberos de San Juan del Río les otorgó una medalla conmemorativa.

Los perritos Orly y Balam son hijos de Athos, el perrito rescatista de la Cruz Roja que en junio de 2021 fue envenenado con unas salchichas junto con su compañero Tango.

Balam también resultó con lesiones por este ataque.

El asesinato de Athos y Tango marcó un hito histórico al convertirse en el primer juicio penal por maltrato animal en México y por el que se aplicó una sentencia de 10 años y el pago de 2.4 millones de pesos por multa.