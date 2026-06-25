Con medicamentos y binómios caninos: México manda dos aviones con ayuda humanitaria a Venezuela tras sismos

El apoyo de México tras los sismos en Venezuela va en camino. El Ejército confirmó que a las 14:30 horas de este jueves 25 de junio partieron dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana con ayuda humanitaria.

Las aeronaves llevan 261 efectivos: 240 del Ejército, 11 de la Fuerza Aérea y 10 de la Guardia Nacional, entre ellos médicos, camilleros, enfermeros y personal especializado en labores de búsqueda y rescate para el auxilio inmediato de víctimas de los sismos.

Además, viajan 18 binomios caninos especialistas en la localización de personas atrapadas, entre ellos Arkadas, el ‘lomito’ que fue donado por Turquía luego de que México le extendiera la mano tras el sismo ocurrido en mayo de 2023.

Se espera que a lo largo de estos días se mande más ayuda ante los sismos en Venezuela. (Secretaría de la Defensa Nacional)

La ayuda humanitaria que lleva México a Venezuela tras los sismos

El Ejército confirmó que las aeronaves con ayuda humanitaria para Venezuela llevan 4.4 toneladas de herramientas, así como 2.7 toneladas de insumos médicos.

Se espera que en las próximas horas de este mismo jueves 25 de junio salga un nuevo avión desde la base de Santa Lucía, a un costado del AIFA, con 8 toneladas de medicamentos y 4 toneladas de equipo y material para actividades de rescate y salvamento.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó la noche del miércoles 24 de junio que mandará ayuda a Venezuela, misma que su homóloga, Delcy Rodríguez, aceptó.

Con ello, dio la instrucción de que una vez que la delegación mexicana se encuentre en territorio venezolano, determine si es necesario enviar a más personal para “robustecer las labores de auxilio a la población vulnerada”.

Más de 260 efectivos del Seguridad van a Venezuela para ofrecer apoyo. (Secretaría de la Defensa Nacional)

“El Gobierno de México lamenta profundamente las pérdidas humanas y materiales que ha dejado este suceso, y expresa sus deseos de pronta recuperación para quienes resultaron heridos”, declaró el Ejército.

Venezuela se encuentra en Estado de Emergencia tras los dos fuertes terremotos de magnitudes 7.5 y 7.2 que sacudieron la zona centro del país.

El saldo de muertos subió a 235 personas, así como 4 mil 300 heridos, a la espera de que la cifra continúe en aumento.

A Venezuela viajan 18 binomios caninos. (Secretaría de la Defensa Nacional)

EU manda apoyo a Venezuela tras sismos

Estados Unidos anunció este jueves el despliegue de sus fuerzas militares para apoyar las “operaciones de socorro” a petición de sus autoridades, tras los devastadores terremotos en Venezuela de este miércoles.

“Las autoridades interinas de Venezuela solicitaron formalmente asistencia estadounidense a raíz de los sucesos”, indicó un comunicado del Comando Sur.

Su comandante, el general Francis L. Donovan, detalló que se han movilizado un buque de transporte anfibio, uno de combate, aviones de transporte así como plataformas de reconocimiento y aeronaves de ala rotatoria.

“Estas fuerzas proporcionarán servicios especializados de movilidad y apoyo al personal del gobierno de los EU, a los equipos de búsqueda y rescate y a los socios interinstitucionales estadounidenses mientras evalúan los daños, localizan a los heridos y entregan asistencia vital de emergencia”, detallaron las fuerzas estadounidenses.

El gobierno de Donald Trump aseguró que “continuará colaborando estrechamente con las autoridades interinas de Venezuela para planificar, coordinar y dirigir” las fuerzas armadas estadounidenses “en apoyo a las operaciones de socorro rápido en las zonas afectadas”.

Con información de EFE.