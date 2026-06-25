Sheinbaum confirma ayuda de México a Venezuela: Este será el despliegue de apoyo humanitario

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío de militares para apoyar a Venezuela. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

México enviará militares para ayudar en las tareas de rescate tras el desastre en Venezuela por los dos terremotos, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los elementos castrenses saldrán este jueves rumbo a Venezuela, donde se reunirán con autoridades para coordinarse y determinar si se requiere mayor personal ante la tragedia que azota al país caribeño.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad. Una vez instalados ahí y habiendo hablado con las autoridades, determinaremos el personal adicional que se requiera”, informó en la mañanera de este 25 de junio.

¿Cuántos militares saldrán para Venezuela?

En total, se prevé que lleguen a Venezuela: 250 militares y 5 canes, 4 aeronaves que estarán equipadas con herramientas para búsqueda y rescate, un dron y material de curación.

La mandataria no respondió si se habilitarán centros de acopio para que las personas que decidan solidarizarse con lo que ocurre en Venezuela ayuden con artículos de primera necesidad.

“En este momento, así nos lo pidieron rescatistas y apoyo de personal de salud. Entonces, una primera brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional sale hoy (..). Vamos a esperar (para instalar centros de acopio). Hasta ahora, lo que nos dijeron que necesitan es eso, no nos pidieron apoyo en alimentación”, precisó.

Informó que hasta el momento las autoridades mexicanas no tienen confirmación de connacionales heridos, desaparecidos o lamentablemente fallecidos tras lo ocurrido en el país sudamericano. Sin embargo, afirmó que están “en revisión permanente”.

¿Cuántas personas murieron por los sismos en Venezuela?

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves que hasta el momento se contabilizaron 164 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron a su país.

Anunció que se confirmó un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción de las zonas afectadas, principalmente residencias donde vivían miles de personas.

En este sentido, pidió la colaboración del sector privado para facilitar el alquiler de maquinaria para las labores de rescate, en los al menos 10 edificios que colapsaron. Y confirmó la llegada de equipos de rescate especializados en las próximas horas.

“Quisiera anunciar la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos que tenemos en el Fondo Monetario Internacional, que nos permita reconstruir infraestructura, hospitales, que nos permita la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas”, apuntó.

Con información de EFE.