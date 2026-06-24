Sismos en Venezuela: Delcy Rodríguez declara Estado de Emergencia y cierran Aeropuerto de Caracas

Venezuela entró en Estado de Emergencia tras los dos sismos que afectaron al país este 24 de junio.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el Estado de Emergencia luego de los dos sismos en Venezuela de magnitud 7.5 y 7.2 ocurridos en una zona del centro del país que causaron daños materiales aún sin cuantificar y de los que no se ha reportado por ahora una cifra de heridos o fallecidos.

Además se informó que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue cerrado por sufrir graves daños.

“Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución”, indicó Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), acompañada del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Venezuela se queda sin electricidad, agua ni transporte tras sismos

dijo que se ha activado toda la red de salud pública y privada del país, especialmente en las zonas más afectadas para la atención de los heridos, sin precisar una cifra.

Rodríguez también anunció que no habrá clases “en los siguientes días” de esta semana, así como todas aquellas actividades que no “son cónsonas con servicios esenciales”.

La mandataria señaló que hubo derrumbes de edificios en varias zonas de Caracas, así como afectaciones en sectores de los estados Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo, por lo que pidió mantener la unidad y la calma a los ciudadanos.

Asimismo, indicó que hubo afectaciones en el servicio eléctrico, de agua y en aquellos edificios con daños hubo cortes en el servicio de gas doméstico.

También fue suspendido el servicio de metro y ferrocarril.

Confirman muertes en Venezuela tras los sismos

El alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Gustavo Duque, informó sobre posibles fallecidos en su jurisdicción después de los dos terremotos en Venezuela de magnitud 7.5 y 7.2 que sacudieron una zona en el centro del país.

“Lamentablemente, hasta ahora sí, pero estamos enfocados en tratar de rescatar a la mayor cantidad de vecinos con vida”, respondió el funcionario a periodistas en medio de las tareas de rescate de residentes de dos edificios colapsados frente a la plaza Altamira, en el este capitalino.

Duque, quien describió la situación como “muy dura” para su municipio, considerado una zona sísmica del Área Metropolitana de Caracas, explicó que están concentrados en las “labores de búsqueda, de rescate” en esa localidad, donde aseguró han logrado rescatar a 16 personas.

“Como pueden ver, ambulancias permanentemente, tenemos en este momento más de 150 funcionarios del municipio. Hacemos el llamado, como ya han venido, a otros cuerpos de carácter nacional a que vengan a prestar apoyo porque la situación acá aún sigue siendo de gravedad”, sostuvo.

El funcionario convocó a los habitantes de la zona, en particular del barrio Los Palos Grandes, a trasladarse a las plazas del municipio para esperar las próximas horas, hidratarse o usar los baños.

Según confirmó, además de las dos estructuras que colapsaron “totalmente”, hay varias “muy afectadas”.

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