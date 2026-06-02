Venezuela abre la puerta a la privatización eléctrica: Asamblea Nacional debate reforma

La Asamblea Nacional de Venezuela debatió una reforma que abriría el sector eléctrico del país a la inversión privada, permitiendo a las empresas generar, distribuir y vender energía bajo concesiones gubernamentales después de más de 15 años de control estatal.

La propuesta recibió la aprobación preliminar unánime de los legisladores este martes y permitiría a empresas privadas, mixtas y con participación estatal minoritaria operar en el sector junto con el Estado, según la presentación del proyecto de ley ante la Asamblea Nacional.

La legislación, que aún requiere una segunda y última votación, también establece tarifas que reflejen el costo de la prestación del servicio y permitan a los operadores obtener una rentabilidad razonable de su inversión.

Delcy Rodríguez abre la energía a la inversión privada

La reforma del sector energético se produce tras una apertura similar de la industria petrolera venezolana y subraya el esfuerzo de la presidenta Delcy Rodríguez por atraer inversión extranjera a sectores estratégicos tras la flexibilización de las restricciones impuestas por Estados Unidos al país.

Asimismo, refleja la creciente preocupación de que la escasez crónica de electricidad se haya convertido en un obstáculo para los planes de aumento de la producción de petróleo y gas.

“Esta ley modernizaría el país e introduciría empresas privadas para la recuperación de centrales hidroeléctricas y termoeléctricas”, declaró el diputado Ezio Angelini en la televisión estatal.

Las autoridades ya están tomando medidas para exigir a las compañías energéticas que generen su propia electricidad para los nuevos proyectos de petróleo y gas, dado que la red eléctrica carece de la capacidad y la fiabilidad necesarias para soportar el aumento de la producción.

Cortes eléctricos afectan regiones de Venezuela

Los frecuentes cortes de suministro han afectado a los yacimientos de la Faja del Orinoco y la región del Lago de Maracaibo, lo que ha contribuido a las pérdidas de producción.

Según el proyecto de ley, el Ministerio de Energía de Venezuela podría otorgar concesiones por hasta 25 años, con prórrogas de hasta 15 años adicionales. El ministerio conservaría la facultad de revocar las concesiones o intervenir en las empresas operadoras en determinadas circunstancias.

El borrador de la ley modifica una ley que estableció un monopolio estatal bajo la empresa eléctrica Corp. Electrica Nacional, conocida como Corpoelec.