Casos de diarrea explosiva: ¿Qué partes quitarle a tu lechuga por si las ‘flais’?

Autoridades de EU recomiendan lavar bien la lechuga, incluso aquella que es vendida como prelavada, ante los casos de infección por cyclospora.

Un brote cada vez mayor del parásito cyclospora que ha enfermado a miles de estadounidenses con diarrea explosiva ha llevado a una de las mayores empresas de productos agrícolas del país a prepararse para una retirada del mercado. También ha generado dudas entre los estadounidenses sobre qué alimentos son seguros para comer.

Las autoridades sanitarias estadounidenses han recomendado a la población que no consuma lechuga iceberg rallada en los restaurantes Taco Bell de cinco estados del Medio Oeste, y la cadena está retirando la lechuga de un proveedor de sus establecimientos en todo el país como medida de precaución.

Si bien el brote más grande se concentra en Michigan y los estados vecinos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EU han identificado casos en 34 estados. Es posible que existan otras fuentes de contaminación con el parásito Cyclospora además de los ingredientes de Taco Bell.

Las autoridades sanitarias recomiendan extremar las precauciones al preparar alimentos frescos que pudieran estar contaminados.

“Si se puede pelar, pélalo. Si se puede cocinar, cocínalo”, dijo Natasha Bagdasarian, directora médica del estado de Michigan, en una entrevista.

¿Cómo consumir lechuga de manera segura, ante casos de diarrea explosiva en EU?

Quienes deseen consumir verduras frescas deben comprar lechuga de hoja entera, quitar las hojas exteriores y las partes dañadas, explicó. Y luego lavarla bien.

Según Bagdasarian, si la lechuga está contaminada con ciclospora, generalmente se encuentra en la parte exterior. Utilizar las hojas interiores de una lechuga entera “es probablemente más seguro que la lechuga envasada en bolsa en este momento”, afirmó.

Las personas que compren verduras enbolsadas u otros vegetales deben lavarlos bien, incluso si están etiquetados como prelavados, dijo Daniel Griffin, médico especialista en enfermedades infecciosas y presidente de la organización sin fines de lucro Parásitos Sin Fronteras.

Comer en casa también permite a las personas tener un mayor control sobre la higiene al preparar los alimentos, afirmó Griffin.

“Cuando uno sale a comer, siempre confía en que el establecimiento y los trabajadores sigan todas las recomendaciones en cuanto al lavado de manos y demás”, dijo.

Si bien los investigadores aún están analizando el origen de la contaminación, es probable que provenga de trabajadores infectados que manipulaban alimentos en el campo o durante el procesamiento, explicó Griffin. “Sus heces contaminadas de alguna manera llegaron a la cadena alimentaria”, afirmó.

Las infecciones por Cyclospora generalmente no son mortales, pero pueden causar diarrea grave y recurrente, dijo Barbara Kowalcyk, directora del Instituto para la Seguridad Alimentaria y la Seguridad Nutricional de la Universidad George Washington.

Las personas con mayor riesgo de enfermarse deben extremar las precauciones. Kowalcyk afirmó que las mujeres embarazadas y en posparto, los niños menores de 5 años, los adultos mayores y las personas con sistemas inmunitarios debilitados “son mucho más vulnerables a las enfermedades graves transmitidas por los alimentos”.

En definitiva, cada persona debe evaluar su grado de vulnerabilidad y los riesgos que está dispuesta a asumir.

“Todos los alimentos conllevan riesgos”, dijo Kowalcyk. “Todos provienen de la tierra o de los animales”.