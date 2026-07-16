Ahí viene el ‘coco’: Reportan repunte de COVID en plena época de calor; CDMX encabeza contagios

La vigilancia epidemiológica del COVID-19 en México se realiza mediante la red centinela USMER, que confirma los casos con pruebas RT-PCR.

Cuando parecía que el COVID-19 había quedado atrás, los indicadores epidemiológicos vuelven a mostrar una tendencia al alza en pleno verano y en medio de las altas temperaturas. La Secretaría de Salud reportó un repunte de contagios durante las últimas semanas, con la Ciudad de México como la entidad que concentra el mayor número de casos confirmados.

De acuerdo con el más reciente informe de vigilancia epidemiológica, la positividad de las pruebas de COVID-19 pasó de 1.6% a 17.8% entre las semanas epidemiológicas 20 y 26, lo que representa un incremento de más de 11 veces en apenas seis semanas.

Porcentaje de pruebas positivas de COVID aumentó en junio

Hasta la semana epidemiológica 26 —que comprende del 28 de junio al 4 de julio— se confirmaron 709 casos y 21 defunciones por COVID-19 en lo que va de 2026.

La Secretaría de Salud señaló que estos diagnósticos corresponden únicamente a las pruebas RT-PCR realizadas dentro del sistema de vigilancia centinela en las Unidades de Salud Monitoras de Enfermedad Respiratoria Viral (USMER), por lo que no representan el total de contagios ocurridos en el país.

La evolución semanal muestra un crecimiento constante de los casos positivos:

Semana 20: 1.6%

Semana 21: 3.7%

Semana 22: 6.3%

Semana 23: 7.6%

Semana 24: 8.5%

Semana 25: 13.8%

Semana 26: 17.8%

No obstante, la autoridad sanitaria aclaró que los datos correspondientes a las dos semanas más recientes aún son preliminares y podrían modificarse conforme concluyan los procesos de confirmación de laboratorio.

CDMX concentra más de un tercio de los contagios de COVID

La Ciudad de México encabeza la lista nacional con 265 casos de COVID-19 confirmados, lo que equivale al 37.4% del total registrado en el país.

Le siguen:

Estado de México: 73 casos.

Hidalgo: 72.

Jalisco: 40.

Zacatecas: 37.

En conjunto, estas cinco entidades acumulan 487 casos, es decir, casi siete de cada diez contagios reportados en México. En contraste, Baja California, Campeche y Tamaulipas no registraron casos confirmados al corte del 6 de julio.

Además de liderar el número de contagios, la Ciudad de México presentó la mayor tasa de pruebas positivas a nivel estatal, con 2.4%, seguida por:

Hidalgo: 2.2%.

Zacatecas: 1.9%.

Jalisco y Tabasco: 1.5% cada uno.

Estado de México: 1.4%.

Morelos: 1.1%.

A nivel nacional, el promedio de positividad fue de 1%, luego de confirmarse 709 casos entre 69 mil 558 pacientes notificados con enfermedad tipo influenza o infección respiratoria aguda grave.

Hidalgo concentra el mayor número de fallecimientos

En lo que va del año se han confirmado 21 defunciones por COVID-19 dentro del sistema de vigilancia.

Hidalgo concentra seis fallecimientos, equivalente al 28.6% del total nacional.

La Ciudad de México reportó tres muertes; Chihuahua y Guanajuato, dos cada uno; mientras que Aguascalientes, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Veracruz y Zacatecas notificaron una defunción respectivamente.

La Secretaría de Salud indicó que la letalidad observada dentro del sistema centinela es de 3%, aunque precisó que este porcentaje no refleja la mortalidad real entre todos los contagios del país, debido a que el modelo de vigilancia no busca contabilizar cada infección comunitaria.

Además, 52.9% de los casos confirmados corresponde a pacientes hospitalizados, lo que explica que el sistema concentre principalmente cuadros de mayor gravedad.

Adultos mayores y niños pequeños, los más afectados

El informe también identifica los grupos de edad con mayor incidencia de COVID-19 durante este año.

Las tasas más altas corresponden a:

Personas de 90 a 94 años.

Mayores de 95 años.

Niños de uno a cuatro años.

Menores de un año.

Adultos de 80 a 84 años.

Asimismo, el 56.3% de los casos confirmados corresponde a mujeres.

Pese al repunte, casos de COVID siguen por debajo de años anteriores

Aunque el comportamiento reciente muestra una tendencia ascendente, la Secretaría de Salud destacó que el acumulado de las primeras 26 semanas de 2026 representa una reducción del 87% respecto al mismo periodo de 2025.

Tras el fin de la emergencia sanitaria, México dejó de contabilizar de manera masiva los contagios de COVID-19 y actualmente mantiene un esquema de vigilancia centinela mediante las USMER.