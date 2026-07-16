¿Viajas a EU? México emite alerta de viaje por brote de ‘diarrea explosiva’ con más de mil 645 casos

Alerta sanitaria: Salud recomienda cuidados a viajeros por brote en Estados Unidos. (Shutterstock)

La Secretaría de Salud emitió un aviso preventivo de viaje para las personas que planean viajar a Estados Unidos ante un brote multiestatal de ciclosporiasis que suma al menos mil 645 casos confirmados en 34 estados de ese país.

A través de un comunicado de vigilancia epidemiológica, las autoridades mexicanas clasificaron el riesgo como de nivel medio y recomendaron a los viajeros reforzar las medidas de higiene, especialmente en el consumo de alimentos y agua, debido a que la fuente del contagio todavía no se identifica con certeza.

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que se transmite principalmente por el consumo de alimentos o agua contaminados con materia fecal.

Según el aviso, las personas infectadas expulsan el parásito a través de las heces, lo que favorece la contaminación de alimentos y fuentes de agua.

Las autoridades sanitarias señalaron que el brote afecta principalmente a cuatro estados del Medio Oeste de Estados Unidos: Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental, donde suman más de 400 casos.

Aunque cualquier persona puede contraer la enfermedad, la Secretaría de Salud advirtió que el riesgo aumenta para quienes viven o viajan a regiones tropicales y subtropicales.

Además, recordó que una persona puede infectarse en más de una ocasión y que algunos casos no presentan síntomas.

¿Cuáles son los síntomas de la ciclosporiasis?

Entre las manifestaciones más frecuentes destacan diarrea, pérdida de apetito, cólicos abdominales, aumento de gases, náuseas y fatiga. Algunos pacientes también presentan vómito, fiebre y síntomas respiratorios.

Los síntomas suelen aparecer entre dos días y más de dos semanas después de la exposición al parásito.

Como medida preventiva, las autoridades recomendaron lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o gel antibacterial, consumir únicamente agua embotellada, hervida o tratada, así como evitar alimentos crudos o con poca cocción, en especial ensaladas y productos frescos que pudieron entrar en contacto con agua contaminada.

También recomendaron consumir alimentos en establecimientos formales y evitar, en la medida de lo posible, puestos callejeros.

La dependencia pidió vigilar el estado de salud hasta dos semanas después del viaje y acudir de inmediato al médico en caso de presentar diarrea prolongada o acuosa, además de informar el antecedente de viaje a Estados Unidos.

El aviso coincide con la temporada vacacional de verano, periodo en el que aumenta el flujo de viajeros entre México y Estados Unidos.