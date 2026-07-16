¿Qué está pasando? El fenómeno de las ‘girlies’ y los fandoms del K-pop en la Liga MX

La euforia de las 'girls' por la Liga MX comenzó tras el Mundial 2026. ¿Cómo nació esta tendencia? (Fotoarte Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini/ Captura de pantalla)

¿Girls, estamos listas para otra estresante temporada de fútbol que nos haga entender a Gonzalo, el que lloró tras la derrota de Chivas? Luego de la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, muchas mujeres han optado por seguir con su ‘Era FIFA’.

Para ello, las ‘girls’ trasladaron la euforia por el futbol a distintos equipos de la Liga MX, donde militan algunos de los convocados por México al Mundial 2026, quienes se convirtieron en estrellas durante el torneo internacional.

Aunque el conjunto dirigido por Javier ‘El Vasco’ Aguirre quedó eliminado mucho antes de la final, futbolistas como Armando ‘La Hormiga’ González, Raúl Jiménez y hasta Julián Quiñones conquistaron a muchas aficionadas.

¿Cómo comenzó el fenómeno de las ‘girls’ y las ARMY en la Liga MX?

Si bien antes del Mundial 2026 ya existía una gran cantidad de mujeres que seguían a los equipos de la Liga MX, fue después del torneo cuando muchas otras, que nunca se habían interesado por este deporte, comenzaron a hacerlo.

La actuación del Tri no fue lo único que llamó su atención, sino también la pasión e intensidad con la que se vive este deporte. Conforme avanzaban los partidos, cada vez más aprendían las reglas del juego, incluido el fuera de lugar.

No obstante, fue durante el partido entre México y Corea, disputado el 18 de junio, cuando el entusiasmo de las ARMY y otros fandoms del K-pop estalló, luego de que el Club Guadalajara publicó un póster de sus jugadores con la estética de un K-drama.

Conforme México avanzaba en el Mundial 2026, más chicas se sumaron a la afición, hasta que llegó la eliminación de la Selección Nacional frente a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.

Lejos de disminuir el entusiasmo, la derrota impulsó a muchas jóvenes a seguir disfrutando del futbol, primero con el Apertura 2026, tanto de la Liga MX varonil como la femenil, y más adelante con la Copa Mundial Femenina de la FIFA que se disputará en Brasil el próximo año.

‘Chivarmy’ y ‘Costalito’: Los equipos favoritos de las ‘girlies’

Una vez que terminó la participación de México en el Mundial 2026, una pregunta invadió las redes sociales: ¿qué equipo del futbol mexicano debían seguir las nuevas aficionadas?

Ante la duda, muchas girls elaboraron sus propias guías para explicar cómo funciona la Liga MX, cuáles son los clubes con más historia y dónde juegan las principales figuras del Tri.

Además, clubes como Chivas y Cruz Azul aprovecharon el momento para invitar a las mujeres a sumarse a su afición. Uno de los primeros fue el Club Guadalajara, que llamó abiertamente a las nuevas seguidoras a apoyarlo.

“Bienvenidas las ARMY’s, directioners y todas las girlies que ahora son Chiva Hermanas”, escribieron en sus redes sociales. Además, en su canal de difusión comenzaron a llamar a las chicas la ‘Chivarmy’.

Un apodo que incluso utiliza Armando ‘La Hormiga’ González para referirse a la nueva ola de aficionadas que llegó para apoyar al club, quienes incluso han propuesto lanzar lightsticks de Chivas.

Cruz Azul tampoco se quedó atrás y recurrió a uno de sus personajes más queridos: Costalito, la mascota de La Máquina Celeste, quien intenta ‘reclutar’ a las girls para apoyar a sus jugadores.

Mientras deciden a qué club apoyar, las fans del K-pop ya se preparan para seguir los partidos de la Liga MX, pues a través de redes sociales han compartido photocards, las tarjetas coleccionables de los futbolistas.

En especial de aquellos a quienes más admiraron durante el Mundial 2026 o con quienes lograron conectar. Entre los más aclamados se encuentran Armando ‘La Hormiga’ González, Gilberto Mora, Raúl Jiménez y hasta el ya retirado Guillermo ‘Memo’ Ochoa.

Además, las ARMY han trasladado parte de su propio lenguaje al futbol al utilizar términos como bias, para referirse a su jugador favorito; ult (ultimate), para hablar de quien ocupa el primer lugar entre sus preferencias, y wrecker, aquel que las hace dudar de su favorito principal.

Aunque todavía no está claro a qué equipo apoyarán, Chivas ya se prepara para recibir a sus nuevas aficionadas de la forma más ‘girlie’ posible: repartiendo freebies, como lo hacen las ARMY en los conciertos de BTS.

¿Lista para tu Era FIFA? La guía básica para seguir la Liga MX

Si quieres seguir con tu ‘Era FIFA’, el Apertura 2026 comienza el 16 de julio y reunirá a 18 equipos que disputarán 17 jornadas. Al finalizar la fase regular, los ocho mejores avanzarán a la liguilla, donde se jugarán los cuartos de final, las semifinales y la final.

Si tu jugador favorito fue una de las figuras del Mundial 2026, puedes seguirlo con su club. Armando ‘La Hormiga’ González, Roberto Alvarado, Luis Romo y Brian Gutiérrez juegan en Chivas; Gilberto Mora es la gran promesa de Tijuana; Erik Lira defiende los colores de Cruz Azul y Alexis Vega milita en Toluca.

Además del campeonato, el calendario incluye algunos de los encuentros más esperados por la afición, como el Clásico Joven (Cruz Azul vs. América), el Clásico Regio (Monterrey vs. Tigres), el Clásico Nacional (América vs. Chivas), el Clásico Tapatío (Atlas vs. Chivas) y el Clásico Capitalino (Pumas vs. América).