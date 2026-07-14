⁠Jornada 1 del Apertura 2026: ¿Dónde y a qué hora ver los partidos de la Liga MX?

¡Regresa la Liga MX! Conoce todos los partidos para la Jornada 1 del Apertura 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

Mientras esperamos por la gran final del Mundial 2026, te tenemos buenas noticias... ¡Regresa la gloriosa Liga MX y arranca con nada menos que un clásico!

Con Cruz Azul —campeón vigente— a la búsqueda del bicampeonato con el DT Joel Huiqui al frente, el Atlante de regreso a Liga MX y equipos como Pumas, Chivas, Tigres, América, Rayados o Toluca con sed de revancha, te contamos todo lo que debes saber.

Cruz Azul es vigente campeón de Liga MX. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

Jornada 1 de Liga MX: ¿Cuándo se juegan TODOS los partidos en el arranque del Apertura 2026?

El Apertura 2026 de la Liga MX arranca en un día atípico e, incluso, anticlimático: este jueves 16 de julio, es decir, tres días antes de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿La razón? El semestre está lleno de compromisos más allá del torneo local:

Campeón de Campeones: 25 de julio

25 de julio All-Star Game vs. la MLS: 29 de julio

29 de julio Leagues Cup: del 4 al 14 de agosto (fase de grupos) y fase de eliminación directa entre agosto y septiembre

del 4 al 14 de agosto (fase de grupos) y fase de eliminación directa entre agosto y septiembre Campeones Cup: 8 de septiembre

8 de septiembre Fecha FIFA doble: septiembre-octubre

septiembre-octubre Fecha FIFA: noviembre

noviembre Copa Intercontinental (Toluca): 9 de diciembre

La celebración de la final está a expensas de si Toluca —campeón de Concachampions— supera o no las semifinales del Apertura; en caso de que no, la final sería 10 y 13 de diciembre, si los ‘choriceros’ llegan a la disputa por el título, será entonces los días 24 y 27.

Toluca jugará la Copa Intercontinental de la FIFA, lo que podría mover el calendario de Liga MX. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

Así pinta el calendario completo de la Jornada 1:

Necaxa vs. Atlante: El primer Clásico del futbol mexicano abre el Apertura 2026

El Apertura 2026 inicia con uno de los partidos con mayor carga histórica del futbol mexicano: Necaxa y Atlante reviven la rivalidad considerada como el primer Clásico Nacional, con el regreso de los Potros de Hierro a la Liga MX y Miguel ‘Piojo’ Herrera en el banquillo azulgrana.

Tijuana vs Tigres: Los Xolos buscan frenar el dominio felino

Tigres UANL inicia el torneo con la intención de mantener su superioridad histórica sobre Tijuana, aunque la visita al Estadio Caliente suele complicarle el panorama. Los Xolos, dirigidos por Sebastián ‘Loco’ Abreu, tratan aprovechar la localía para comenzar con un golpe de autoridad ante uno de los candidatos al título.

Tigres regresa con sed de revancha en la época post Gignac. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM (Gabriela Pérez Montiel)

Atlético de San Luis vs Cruz Azul: el campeón inicia la defensa del título

Cruz Azul pone en marcha la defensa de su décima estrella con una visita de riesgo ante Atlético de San Luis. La Máquina llega como vigente campeón tras mantener la base de Joel Huiqui, aunque existe expectativa por la sede definitiva de sus partidos como local durante el torneo.

León vs Atlas: La Fiera recibe a unos Zorros en reconstrucción

León arranca el campeonato frente a un Atlas que llega en plena transición deportiva tras la intempestiva salida de Diego Cocca, uno de los técnicos más exitosos de la historia reciente del club. La directiva rojinegra busca a su nuevo entrenador, ante lo que la Fiera intenta hacer valer el dominio que ha construido como local en este enfrentamiento.

Juárez vs Puebla: Dos equipos que buscan dar el primer paso

Bravos y Puebla protagonizan un duelo entre clubes que ofrecen partidos muy cerrados. Juárez busca extender su buena racha en jornadas inaugurales, mientras que La Franja trata de comenzar un nuevo torneo bajo el mando de Gerardo Espinoza con un resultado positivo fuera de casa.

Pumas vs Pachuca: Revancha y nuevos proyectos en Ciudad Universitaria

Uno de los encuentros más atractivos de la jornada enfrenta a dos equipos que estrenan procesos. Esteban Solari debuta como técnico del subcampeón Pumas ante su exequipo, con Keylor Navas como uno de sus líderes. Pachuca inicia la era de Benjamín Mora tras la salida de Enner Valencia y con el deseo de revancha tras la eliminación ante los universitarios el torneo pasado.

Pumas regresa sin Efraín Juárez en calidad de subcampeón. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

Monterrey vs Santos: Comienza una nueva era para Rayados

Monterrey inicia el Apertura 2026 con el regreso de Matías Almeyda al futbol mexicano. El entrenador argentino busca devolver a Rayados al protagonismo y aprovechar una fuerte plantilla para competir por el campeonato. Enfrente está Santos Laguna, dirigido por Renato Paiva, que trata romper una de las localías más complicadas de la Liga MX.

Guadalajara vs Toluca: Las Chivas de Milito arrancan con una dura prueba

Guadalajara, de Gabriel Milito, debuta en este torneo ante Toluca del ‘Turco’ Mohamed: se enfrentan dos equipos que quieren comenzar con una victoria, pues ambos proyectos generan altas expectativas entre su afición.

Ya con sus seleccionados, Chivas buscará el campeonato. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM (Fernando Carranza García)

Querétaro vs América: Guillermo Almada inicia un nuevo ciclo con las Águilas

La Jornada 1 cierra el sábado con la presentación de Guillermo Almada, nuevo entrenador del América. El uruguayo afronta el reto de devolver al club azulcrema a la cima tras la salida de André Jardine; Querétaro busca romper una larga racha sin poder vencer a las Águilas.

Con información de EFE.