Refuerzan estrategia de seguridad y atención social en la zona norte de Nayarit

Miguel Ángel Navarro Quintero encabezó la Mesa Estatal de Construcción de la Paz y la Seguridad en la comunidad de El Naranjo, Acaponeta

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, encabezó la Mesa Estatal de Construcción de la Paz y la Seguridad en la comunidad de El Naranjo, municipio de Acaponeta, acompañado por autoridades municipales de la zona norte, integrantes de las corporaciones de seguridad y representantes de pueblos originarios.

Durante el encuentro, el mandatario estatal señaló que realizar estas reuniones en las comunidades permite conocer de primera mano las condiciones que enfrenta la población, fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y definir acciones acordes con las necesidades específicas de cada región.

“Venimos a enfrentar los problemas, no a platicarlos. Y, en ese sentido, venimos el día de hoy a una reunión más, en un lugar como muchos del estado y muchos del país, donde en ocasiones el riesgo debe ser minimizado con la presencia de las instituciones para poder garantizar, en un momento dado, la paz y la presencia de los habitantes dentro de sus comunidades. Uno tiene que arriesgar el todo y debe haber un servicio público sin maquillajes. No podemos permitir que, en ocasiones, se trate de manera cruel de seducirlos a través de falsos apoyos; tenemos que enfrentarlo”, expresó.

Navarro Quintero informó que la estrategia para la zona norte contempla reforzar la presencia de las corporaciones de seguridad, así como ampliar las acciones gubernamentales en materia de vivienda, salud, educación, movilidad e infraestructura, con el objetivo de fortalecer las condiciones de bienestar en las comunidades serranas.