México rechaza señalamiento de la DEA sobre vínculo entre narco y gobierno: ‘No existe protección’

El gobierno de Claudia Sheinbaum rechazó que la administración federal tenga vínculos con el narcotráfico.

El Gobierno de México rechazó las declaraciones realizadas por Terry Cole, titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), quien aseguró que existe una supuesta relación entre los cárteles del narcotráfico y la administración federal mexicana.

A través de una tarjeta informativa difundida este 14 de julio, el Gabinete de Seguridad sostuvo que las afirmaciones del funcionario estadounidense “carecen de sustento” y no corresponden a los resultados que el Estado mexicano ha presentado públicamente en materia de combate a la delincuencia organizada.

“La Estrategia Nacional de Seguridad se basa en una política de cero impunidad, mediante acciones de inteligencia, investigación y coordinación entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales”, explicó.

Según el documento, desde el inicio de la actual administración y hasta el 30 de junio de 2026 han sido detenidas 59 mil 582 personas vinculadas con actividades delictivas. Además, se han asegurado 31 mil 366 armas de fuego y 498 toneladas de droga.

Entre los decomisos reportados destacan dos mil 363 kilogramos de fentanilo y más de cinco millones 546 mil pastillas de esta sustancia. Asimismo, el Gobierno federal informó que se han desmantelado dos mil 627 laboratorios clandestinos y zonas de concentración utilizadas para la producción de metanfetaminas.

Gobierno de Sheinbaum presume Operación Enjambre

El comunicado también subrayó que entre las personas detenidas se encuentran líderes y operadores criminales pertenecientes a distintas organizaciones delictivas, lo que, según las autoridades, demuestra que las acciones del Estado se realizan sin distinción y conforme a la ley.

El Gabinete de Seguridad destacó además que las investigaciones han alcanzado a funcionarios públicos relacionados con actividades ilícitas. Como resultado de la Operación Enjambre y otros operativos, más de 80 servidores y exservidores públicos han sido detenidos, incluidos siete alcaldes en funciones.

En materia de violencia, el Gobierno mexicano aseguró que entre septiembre de 2024 y junio de 2026 el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 48 por ciento, lo que equivale a 41 asesinatos menos por día en el país.

Las autoridades también defendieron los mecanismos de cooperación bilateral con Estados Unidos, al señalar que han permitido la captura de generadores de violencia y de objetivos prioritarios requeridos por la justicia estadounidense.

Finalmente, el Gobierno de México reiteró su disposición para fortalecer la colaboración con Estados Unidos bajo los principios de respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación, con el objetivo de combatir a las organizaciones criminales transnacionales y proteger la seguridad de ambos países.

¿Qué dijo Terry Cole sobre México?

Terry Cole, director de la DEA, afirmó que hay una “relación letal” entre los grupos criminales y funcionarios corruptos en México, y subrayó que desmantelar esa alianza representa una de las principales prioridades de la agencia estadounidense.

Cole sostuvo que esa red también incluye los vínculos entre las organizaciones criminales y autoridades mexicanas. “Son parte de la misma estructura”, afirmó, al tiempo que reiteró que combatir esas conexiones constituye la prioridad número uno de la dependencia.

Las declaraciones fueron realizadas el lunes durante la apertura de la cumbre sobre adicciones y fentanilo, que se lleva a cabo del 13 al 16 de julio en Orlando, Florida.



