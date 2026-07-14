¿Quién es Marcela Figueroa, especialista en seguridad en el gabinete de Sheinbaum que editó un medio?

Figueroa Franco es la Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública desde octubre del 2024, cuando inició el gobierno de Sheinbaum. (Cuartoscuro).

Marcela Figueroa Franco tiene la misión de presetar en las conferencias de prensa de Claudia Sheinbaum, los resultados del Gabiente de Seguridad, sobre todo de exponer cuáles son los delitos que van a a baja en nuestro país.

Por ejemplo, este martes 14 de julio, Figueroa reportó que con base en datos recopilados del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ocho entidades concentran el 54 por ciento o 4 mil 835 de los homicidios dolosos registrados durante el primer semestre de 2026.

Estos son Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero, Morelos y Veracruz.

Figueroa Franco es la Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública desde que Sheinbaum inició su gobierno, en octubre del 2024.

¿Qué estudió Marcela Figueroa Franco?

Según información compartida por el Gobierno de México, Figueroa estudió una licenciatura en ciencias políticas y administración pública en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Además, tiene una mestría en ciencias políticas y se especializó en política comparara en la Universidad Europea. También estudió en la Universidad de California.

Algunos de los temas en los que se especializó son:

Seguridad pública y ciudadanía.

Prevención de las violencias y el delito.

¿Dónde ha trabajado Marcela Figueroa Franco?

Ha trabajado en el sector público y privado, colaborando en la elaboración, análisis y evaluación de programas e indicadores de seguridad.

Figueroa también ha trabajado con la sociedad civil, donde elaboró evaluaciones en materia de desarrollo policial y participó en el diseño e implementación de mecanismos de supervisión de la policía.

En su trayectoria profesional también destaca colaboración en los medios de comuicación. Según Linkedin, en 2012 fue editora web en el Diario 24 horas y trabajó en 2007 en Grupo Imagen Multimedia.

Se suma que ha sido profesora de carrera en la Universidad Iberoamericana desde el 2017.

¿Cuáles son los cargos públicos que ha tenido Marcela Figueroa Franco?

La politóloga ha colaborado en estos cargos públicos: