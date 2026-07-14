Francia vs. España en la semifinal del Mundial 2026 EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el partido?

Francia y España protagonizan el primer partido de las semifinales del Mundial 2026. (Foto: Shutterstock)

El camino hacia la final de la Copa del Mundo se reduce a un solo partido. España y Francia protagonizan este martes una semifinal que bien podría ser uno de los encuentros más emocionante de toda la competición.

Las dos plantillas son consideradas de las más poderosas actualmente y ahora están frente a frente con Lamine Yamal, quien intenta guiar a La Roja de regreso a una final 16 años después de su único título.

Mientras Kylian Mbappé, uno de los máximos goleadores de la Copa del Mundo, y Ousmane Dembélé buscan mantener viva la ilusión de la selección de Francia de conquistar una tercera estrella.

Kylian Mbappé busca llevar a Francia a una final del Mundial por segunda vez consecutiva. (Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER) (WILL OLIVER/EFE)

¿A qué hora inicia el partido de España vs. Francia en el Mundial?

Las semifinales del Mundial 2026 inician con el encuentro de Francia vs. España, dos rivales conocidos del viejo continente.

El silbatazo inicial del partido de la Copa del Mundo está pactado para las 13:00 horas del tiempo del centro de México.

¿Dónde ver EN VIVO el España vs. Francia?

El encuentro del Mundial 2026 cuenta con diferentes sitios para poder seguir la transmisión completamente en vivo.

Azteca 7

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Canal 5

Las Estrellas

Canal Nu9ve

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Lamine Yamal busca tener un partido destacado con España en la semifinal del Mundial. (Foto: EFE/ Lavandeira Jr) (Lavandeira Jr/EFE)

España quiere repetir la fórmula que ya le dio resultados ante Francia

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente llega a las semifinales con plena confianza después de firmar una sólida actuación a lo largo del torneo.

Además de ser la selección menos goleada de la Copa del Mundo, España presume el récord de 650 minutos sin recibir gol del portero Unai Simón, roto en el juego ante Bélgica.

Aunque desde el interior del equipo consideran un éxito estar entre las cuatro mejores selecciones del mundo —algo que solo habían conseguido en 1950 y en la edición de 2010, cuando fueron campeones—, el objetivo sigue siendo disputar la final.

Los antecedentes también favorecen a la Roja, que ha derrotado a Francia en sus dos enfrentamientos más recientes bajo el mando de Luis de la Fuente: 2-1 en las semifinales de la Eurocopa 2024 y 5-4 en la final de la UEFA Nations League 2025.

Francia llega como una de las favoritas al título

El conjunto de Didier Deschamps ha sido uno de los equipos más contundentes del Mundial gracias a un ataque encabezado por Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, quienes atraviesan un gran momento.

Tras la derrota frente a España en la Nations League, el técnico francés apostó por rejuvenecer su plantilla con futbolistas como Bradley Barcola, Désiré Doué y Michael Olise, una renovación que le ha dado mayor velocidad y profundidad ofensiva.

Francia ha ganado todos sus partidos en la Copa del Mundo y presume una de las ofensivas más efectivas de la competencia. Aunque ha realizado la misma cantidad de disparos que España (110), ha convertido cinco goles más, reflejando una mayor contundencia frente al arco rival.

Didier Deschamps es el DT de Francia en el Mundial 2026. (Foto: EFE)

Posibles alineaciones de España y Francia

Didier Deschamps recupera al mediocampista Aurélien Tchouaméni, ausente en los octavos y cuartos de final, lo que podría enviar al banquillo a Manu Koné.

El encuentro representa uno de los mayores desafíos para ambos equipos en el torneo y la oportunidad de asegurar un lugar en la final que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.