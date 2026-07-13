Estreno de ‘La Odisea’: Todo lo que debes saber antes de ver la película

Veinte años tardó Odiseo en volver a casa. Christopher Nolan tardó toda una carrera en animarse a adaptar La Odisea.

El director lleva a la pantalla la epopeya atribuída a Homero con un elenco encabezado por un séquito de estrellas: Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson y Zendaya. Es una producción que combina barcos reales, locaciones en seis países y la tecnología IMAX que Nolan ha perseguido desde joven.

Quizá pocas situaciones puedan explicar el compromiso de todos con película La Odisea como lo que ocurrió en un día lluvioso de filmación en la costa de Moray, en Escocia, cuando el elenco y el equipo técnico echaron fuera el desayuno, sacudidos por las olas que azotaban al barco de madera.

“Perdón, ¿les importaría si filmamos los vómitos?”, preguntó Nolan. El director, quien narró esa escena en entrevista con The Telegraph, agregó: “Y hay que reconocerles el mérito. Respondieron: ‘Claro, adelante’ (...) Ese día fue tan extraordinario como miserable y nos dio algunas de mis tomas favoritas de toda la película”.

Tom Holland, Matt Damon y Robert Pattinson encabezan un elenco de estrellas en 'La Odisea' de Christopher Nolan. (Foto cedida por Universal Pictures). (Tim P. Whitby/EFE)

¿Cuándo se estrena ‘La Odisea’ y de qué trata?

La Odisea llega a los cines de todo el mundo el 17 de julio de 2026. Tuvo un presupuesto estimado que supera los 250 millones de dólares y su duración es de casi tres horas.

La película sigue a Odiseo (Matt Damon) en su travesía de regreso al reino de Ítaca tras el triunfo griego en la guerra de Troya. En el camino, el héroe y su tripulación enfrentan al cíclope Polifemo, se topan con el dios del mar Poseidón, deben liberarse de la hechicera Circe y resistir el canto mortal de las sirenas.

Al llegar a Ítaca, a Odiseo le espera un último desafío: enfrentar a los pretendientes que, durante su ausencia, se instalaron en el palacio para casarse con su esposa, la reina Penélope (Anne Hathaway).

Nolan mantuvo la trama fiel al poema original (atribuído a Homero), incluida su estructura no lineal, hecha de historias dentro de otras historias. El director explicó a EFE: “La película es, en realidad, mi manera de intentar lidiar” con las secuelas de un conflicto armado y el significado del hogar. Según Nolan, el cine “no busca necesariamente ofrecer respuestas imposibles o simplistas, sino dejar al público temas interesantes sobre los que reflexionar”.

¿Dónde se grabó ‘La Odisea’?

El rodaje duró 91 días, distribuidos en seis meses y seis países, entre ellos Grecia, Marruecos e Islandia.

Marruecos sirvió de escenario para Troya; en las estribaciones griegas se levantó la cueva del Cíclope; las arenas negras de Islandia representaron el Hades, y la isla siciliana de Favignana funcionó como Ítaca. Ahí, buena parte del elenco caminaba 45 minutos cada día para llegar a un castillo del siglo XV situado a 313.9 metros de altura, antes de iniciar la jornada de filmación.

Anne Hathaway es Penélope, la paciente esposa de Odiseo. (Foto cedida: Melinda Sue Gordon/Universal Pic). (Melinda Sue Gordon/Universal Pic/EFE)

Para las escenas marítimas se utilizó el Draken, la reconstrucción de un barco vikingo de mil años de antigüedad, modificado para asemejarse a una embarcación de la era micénica.

¿Por qué debes ver ‘La Odisea’ en IMAX?

La Odisea es el sueño de Nolan de filmar una película totalmente en formato IMAX.

“Me siento muy satisfecho por haber logrado finalmente una ambición que tenía desde los 16 años: rodar una película completa en formato IMAX, que ofrece una calidad de imagen extraordinaria”, dijo Nolan a EFE.

La demanda por el formato favorito de Nolan ha sido alta: en Estados Unidos, las primeras funciones en IMAX de 70 mm se vendieron por completo en menos de una hora, con un año de anticipación. En eBay circulan boletos revendidos por más de 500 dólares.

Sin embargo, ese formato no es el más accesible: solo unas 32 salas en Norteamérica proyectan en IMAX de 70 mm, frente a miles de cines disponibles. Quienes no consigan boleto para esas funciones podrán ver la película en IMAX digital u otros formatos de pantalla grande.

`La Odisea´ de Christopher Nolan ha tenido un coste de más de 250 millones de dólares. (Foto cedida: Melinda Sue Gordon/Universal Pic). (Melinda Sue Gordon/Universal Pic/EFE)

La polémica por la adaptación de Christopher Nolan de ‘La Odisea’

La elección de reparto de Christopher Nolan generó controversia antes del estreno, sobre todo en círculos conservadores de Estados Unidos.

Elon Musk afirmó que Nolan había “profanado” ‘La Odisea’ después de que se anunciara a la actriz keniana-mexicana Lupita Nyong’o en el papel de Helena de Troya, pese a no haber visto la cinta.

Comentaristas conservadores, entre ellos Matt Walsh, sostuvieron que la película priorizaba la política identitaria, en línea con críticas previas a otras producciones de ciencia ficción y fantasía que eligieron a actores negros y latinos para personajes emblemáticos de un origen distinto.

En una entrevista con The Telegraph, Nolan respondió que la reacción en contra “viene con el tema” y agregó: “Estas conversaciones que ocurren antes de que la gente vea la película siempre son irrelevantes, porque nadie que las tenga sabe todavía qué es realmente la película”.

Matt Damon y Zendaya en una escena de `La Odisea´. Foto cedida: Melinda Sue Gordon/Universal Pic (Melinda Sue Gordon/Universal Pic/EFE)

El director explicó a The Associated Press que buscó hacer la cinta accesible, sin recurrir a las versiones previas de Hollywood sobre el mundo antiguo. Sobre su enfoque, dijo: “Quieres cuestionar las suposiciones de la gente sobre cómo deberían representarse las cosas en el cine y en qué se basan. Eso supone un desafío y un riesgo”.

Entre las decisiones tomadas por Nolan están el uso de lenguaje coloquial, acentos estadounidenses y la mezcla de elementos de otras obras como La Ilíada, La Eneida y Agamenón.

En Grecia, el partido nacionalista Niki cuestionó el reparto y el subsidio de aproximadamente 6 millones de euros que el gobierno griego destinó a la producción, al considerar que financiaba una “ideología tipo woke” sobre la historia griega. La ministra de Cultura, Lina Mendoni, respondió a la revista Lifo: “No es función del Estado dictarle a un creador cómo debe interpretar artísticamente una obra o un mito”.

Christos Tsagalis, profesor de literatura griega antigua en la Universidad Aristóteles de Salónica, señaló que corresponde al público juzgar si la adaptación funciona, y que las obras de Homero han perdurado al volverse universales tras generaciones de nuevas versiones.

Christopher Nolan cumplió su sueño de grabar una película totalmente IMAX.. Foto cedida por Universal Pictures. (Tim P. Whitby/EFE)

Reparto: ¿Quién es quién en ‘La Odisea’?

El reparto de ‘La Odisea’ está encabezado por:

Matt Damon interpreta a Odiseo (Ulises). El actor, de 55 años, bajó casi 18 kilogramos para el papel. Damon ya había trabajado con Nolan en Interstellar y Oppenheimer . Sobre el personaje dijo a EFE: “Es muy complejo, lo cual resulta maravilloso para un actor... Tuvimos muchas conversaciones sobre cómo construir el personaje y situarlo en el centro de la historia”.

interpreta a Odiseo (Ulises). El actor, de 55 años, bajó casi 18 kilogramos para el papel. Damon ya había trabajado con Nolan en y . Sobre el personaje dijo a EFE: “Es muy complejo, lo cual resulta maravilloso para un actor... Tuvimos muchas conversaciones sobre cómo construir el personaje y situarlo en el centro de la historia”. Anne Hathaway da vida a Penélope, esposa de Odiseo, quien teje de día y desteje de noche para retrasar a sus pretendientes. La actriz, que cumple 44 años en 2026, comparó a su personaje con un “volcán humano en ebullición”. A EFE explicó: “La película explora las consecuencias de los actos de Odiseo en Troya, pero es una lucha mental también... una de las cosas con las que lidia Penélope es, simplemente, el peso de la incertidumbre”.

Tom Holland interpreta a Telémaco, hijo de Odiseo y Penélope. El actor, de 30 años, dijo a EFE: “Lo que más me gusta del guión y del poema es su actualidad... se trata de amor, de lealtad, del deseo de pertenecer, del fracaso y de afrontar las consecuencias”.

interpreta a Telémaco, hijo de Odiseo y Penélope. El actor, de 30 años, dijo a EFE: “Lo que más me gusta del guión y del poema es su actualidad... se trata de amor, de lealtad, del deseo de pertenecer, del fracaso y de afrontar las consecuencias”. Robert Pattinson interpreta a Antínoo, el principal pretendiente de Penélope y antagonista de la historia. Pattinson ya había trabajado con Nolan en Tenet (2020). El actor comparó a su personaje con “Jacob en Crepúsculo”, en referencia al triángulo amoroso de esa saga.

interpreta a Antínoo, el principal pretendiente de Penélope y antagonista de la historia. Pattinson ya había trabajado con Nolan en (2020). El actor comparó a su personaje con “Jacob en Crepúsculo”, en referencia al triángulo amoroso de esa saga. Zendaya da vida a Atenea, diosa de la sabiduría y la estrategia militar, quien inspira a Odiseo a construir el caballo de Troya. La actriz, que aún no cumple 30 años, estrenará después de esta cinta Spider-Man: Brand New Day el 31 de julio y la tercera entrega de Dune en diciembre.

da vida a Atenea, diosa de la sabiduría y la estrategia militar, quien inspira a Odiseo a construir el caballo de Troya. La actriz, que aún no cumple 30 años, estrenará después de esta cinta el 31 de julio y la tercera entrega de en diciembre. Charlize Theron interpreta a la ninfa Calipso.

interpreta a la ninfa Calipso. Lupita Nyong’o da vida a Helena de Troya y a su hermana gemela.

da vida a Helena de Troya y a su hermana gemela. El rapero Travis Scott aporta la narración de la película.

Con información de EFE y AP.